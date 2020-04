/INFOGRAFIKA/ Fenomén fotbal stojí. Epidemie koronaviru vyprázdnila stadiony. Redaktoři Deníku si ale i přes vynucenou pauzu přeci jen na některé kluby na severu Čech posvítili. A rovnou tak, že se jim dostali přímo do šatny. Kdo má každý zápas jiné kopačky i účes? Kdo pouští v kabině hudbu a přitom tancuje? Kdo má v týmu největšího jedlíka a spáče? Podívejte se na unikátní průzkum Deníku!

FK JABLONEC

Odpovídal trenér brankářů Michal Špit

Nikdo jiný nemá větší přehled o jablonecké kabině, nežli on. Bývalý gólman Michal Špit chytal za Severočechy nepřetržitě 12 let, teď je v hlavním týmu trenérem brankářů. Největším živlem je podle klubové legendy Jakub Jugas. „Kuby je plné hřiště i kabina, pořád mluví,“ směje se Špit. „Vojta Kubista si zase umí udělat legraci sám z ostatních i sám ze sebe.“ Největšími spáči jsou Honzové Chramosta a Hanuš. „Na soustředění spolu spí na pokoji a vždycky se těší, jak si pospí,“ prásknul Špit. Jablonecká kabina má i svého modemana Jana Sýkoru, který má vlastní značku oblečení. Jen tvrďák v Jablonci chybí. „Dřív to byl David Hovorka, ale teď tady nikdo takový není,“ svěřil se Špit.

Největší manekýn – Jan Sýkora

Největší srandista – Vojta Kubista, Jakub Jugas

Největší kecal – Jakub Jugas

Největší nervák – Jakub Jugas, Miloš Kratochvíl

Největší pařmen – Vojtěch Kubista, Jakub Jugas, Jan Krob

Největší spáč – Jan Chramosta, Jan Hanuš

Největší jedlík – Vojtěch Kubista

Mistr sociálních sítí – Jan Sýkora

FK ÚSTÍ

Odpovídal trenérský štáb v čele s Jurajem Šimurkou

Největším spáčem v ústeckém týmu je Vojtěch Brak. „Málokdy přijde na sraz včas. Je schopný usnout i na záchodě s mobilem," prozradil asistent a trenér brankářů Juraj Šimurka. Kabina má i dvorního DJe, kterým je Fortune Bassey. „Jeho výběr muziky je vždy doprovázen tancem."

Největší spáč - Vojtěch Brak

Největší manekýn - Matyáš Písačka

Největší kecalov - Michal Bílek, Jiří Miskovič

Největší pařmen - Jan Peterka

Největší nervák - Petr Vrabec (asistent trenéra)

Největší jedlík - Miloslav Holakovský (masér)

Největší srandista - Juraj Šimurka (asistent trenéra, trenér gólmanů)

Největší drsňák - Aleš Křeček (trenér)

Mistr sociálních sítí – celý tým

FK VARNSDORF

Odpovídal trenér David Oulehla

Varnsdorfský masér Milan Tajnert je přeborníkem v hodování. „Když jedeme na soustředění a on jde snídat, tak je to opravdu něco. Koukáte na něj a přijde vám, že jde o fotbalový koncert. Nedá se to popsat, musí to člověk vidět a zažít,“ směje se trenér David Oulehla. Petr Heppner je zase velkým manekýnem i pařmenem. „Pořád stojí u zrcadla a má v ruce hřeben a upravuje si vlasy. Hodně dlouho. Rád se baví, má rád ženy, víno a zpět. Ale zpěv mu moc nejde. To ostatní mu ale jde hodně dobře.“

Největší drsňák - Ondřej Bláha

Největší manekýn – Petr Heppner

Největší srandista – Matěj Kubista

Největší kecal – Martin Vaňák

Největší nervák – Erik Micovčák

Největší pařmen – Petr Heppner

Největší spáč – Ondřej Kocourek

Největší jedlík – Milan Tajnert (masér)

Mistr sociálních sítí – Adam Ondráček, Pavlo Rudnytsky

SK SOKOL BROZANY

Odpovídal trenér Jiří Šmidrkal

„Škoda, že nevybíráte největšího klikaře. To bychom byli asi všichni, protože se nám díky této nestandardní situaci povedlo zachránit," řekl se smíchem kouč Jiří Šmidrkal.

Největší nervák - Ján Kudlička

Největší srandista - Petr Tichý

Největší kecal - Petr Výborný



FK BANÍK SOUŠ

Odpovídal manažer týmu Petr Černý

Největší drsňák – bývalý hráč Václav Štípek

Největší manekýn – Dominik Nobst

Největší srandista – Vladimír Pátek

Největší kecal – David Matyáš

Největší nervák – Petr Bohata

Největší pařmen – Dominik Nobst, Jan Kopta, Pavel Vávra

Největší spáč – Filip Petík

Největší jedlík – bývalý hráč Václav Štípek

Mistr sociálních sítí – Petr Glasser

FC CHOMUTOV

Odpovídal předseda klubu Radek Zaťko

Tomáš Kunart. Na něj padla volba nejtvrdšího muže týmu z Chomutov. „Zažil jsem, když ho trefili třikrát za sebou míčem do koulí, další zápas měl roztržené obočí, pak roztrženou holeň a naposled přetržené vazy v koleni,“ vypočítává Radek Zaťko, bývalý dlouholetý gólmana a nyní předseda. „V každém zápase něco a on pokaždé jen řekne potichu a krátce takové to au, zvedne se a zápas v klidu dohraje.“

Největší drsňák - Tomáš Kunart

Největší manekýn - Marek Chaloupka

Největší srandista – Radek Zaťko, Martin Boček, Patrik Gedeon

Největší kecal - Filip Turek

Největší nervák - Jakub Zeman

Největší pařmen - Martin Boček

Největší spáč - Lukáš Svoboda

Největší jedlík - Jan Mužík

Mistr sociálních sítí – 90 % kabiny

FK SEKO LOUNY

Odpovídal hráč Vojtěch Trup

Kdo je v Lounech největší nervák? Překvapivě bývalý ligový fotbalista a mistr s Baníkem. „Ale jen v zápase a při tréninku, jinak v osobním životě je tenhle velezkušený fotbalista spíš tichý, kolikrát o něm ani nevím, že je v kabině,“ líčí stabilní člen základní sestavy Vojtěch Trup. Největšími jedlíky jsou brankáři. „A překvapivě musím říct našeho francouzského černouška Feriho; váží sice 50 kilo i s postelí, ale apetit má výborný.“

Největší drsňák – Petr Vokurka

Největší manekýn – Martin Minařík, Matěj Zerner, Jakub Suchý

Největší srandista – Vojtěch Trup, Petr Fiřt

Největší kecal – Vojtěch Trup, Petr Fiřt

Největší nervák - Pavel Besta

Největší pařmen – Michal Nykl

Největší spáč – Dan Zícha

Největší jedlík – Jakub Pokorný, Tomáš Patrovsk

Mistr sociálních sítí – Michal Lesniak



FK ARSENAL ČESKÁ LÍPA

Odpovídal záložník Lukáš Valta

Největší drsňák – Karel Kaňkovský

Největší manekýn – Štěpán Hodač

Největší srandista – Tomáš Vodrážka

Největší kecal – Jakub Čvančara

Největší nervák – Karel Kaňkovský

Největší pařmen – Štěpán Hodač

Největší spáč – Jakub Čvančara

Největší jedlík – Jakub Čvančara

Mistr sociálních sítí – Antonín Kadlec



SLOVAN FRÝDLANT

Odpovídal předseda Martin Budzel

Největší drsňák – Tomáš Drobný

Největší manekýn - Vojtěch Barac

Největší srandista - Tomáš Mazánek

Největší kecal - Michal Nosek

Největší nervák - Michal Němec

Největší pařmen - Miroslav Zajíček

Největší spáč - Michal Stýbal

Největší jedlík - Michal Stýbal

Mistr sociálních sítí - Jan Bartoš

FK TEPLICE

Odpovídali vedoucí týmu Pavel Verbíř a sekretář Jiří Kučera

Hned na první pohled je vidět, kdo je v teplické kabině největší manekýn. Ano, je to extravagantní útočník Jakub Mareš. „Každý týden jiný účes jak nad čelem, tak pod nosem. Jakákoliv novinka vyjde na trh, Kuba jí má druhý den na sobě. Každý zápas jiné kopačky,“ líčí vedoucí týmu Pavel Verbíř.

Největší drsňák – Admir Ljevaković

Největší manekýn – Jakub Mareš

Největší srandista – Tomáš Grigar

Největší kecal – Tomáš Kučera.

Největší nervák – Jiří Semerád (kustod)

Největší pařmen – Jakub Řezníček

Největší spáč – Jan Shejbal

Největší jedlík – Luděk Němeček

Mistr sociálních sítí – Martin Kovařík (mluvčí)