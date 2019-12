Martine, zvládli jste ke spokojenosti nelehký zápas v Mladé Boleslavi, jaký byl z vašeho pohledu?

Věděli jsme, že nás v Boleslavi nečeká nic jednoduchého. Vyšel nám začátek. Dali jsme docela rychle dva góly, ale pak jsme zbytečně inkasovali a báli se o výsledek. Bylo dobré, že jsme stihli dát do poločasu dát na 3:1. Chtěli jsme přežít i začátek druhého poločasu, což se podařilo. Pak jsme ale stejně dostali kontaktní gól, kdy byl hráč sám volný na zadní tyči. Pak už jsme spíš ten výsledek bránili. Takové zápasy někdy jsou a bylo potřeba to tady ubojovat, což jsme zvládli.

U první branky jste si skvěle poradil s bránícím Hubínkem a chladnokrevně zakončit. Ale určitě to nebyla tak lehká pozice.

Hlavně jsem nečekal, že jsem takhle rychlej (smích). Hubínek je rychlej a já čekal, že mě předběhne. Chtěl mi tam dát tělo, ale naštěstí jsem si ho tam dal já. Věděl jsem pak, že si to musím seknout, viděl jsem tam místo na zadní tyči. Modlil jsem se abych to trefil a ono to vyšlo.

Nebyl jste daleko ani od zkompletování hattricku, ale dorážka po střele Jovoviće se vám nepovedla.

On Jovo (Jovović) skvěle vystřelil, brankář to vyrazil a mě to překvapilo. Sjelo mi to malinko pod nohy, ale bohužel balon mířil o trochu výš. Je to škoda, mohlo to tam spadnout a mohlo to být ještě sladší. Manželka mi zase poslala video se synem ať dám gól a naštěstí to zase vyšlo, takže super.

Videa od manželky teď dostáváte pravidelně?

Poprvé mi to video, kde malý křičí gól, mi poslala myslím, když jsme hráli v Karviné. Teď mi to posílá před každým zápasem. Minule když jsem dal branku v Opavě, tak se malej radoval tak, že spadl ze židle (smích). Jsem rád, že je oba mám a že mi takhle oba fandí.

Boleslav je pověstná tím, že doma dokáže otáčet zápasy. Měli jste to v hlavách?

Bál jsem se toho. Hlavně po mé neproměněné šanci, kdy jsem v druhém poločase přestřelil. Bál jsem se, abychom za to nebyli potrestáni. Naštěstí naše obrana s Vlastou (Hrubým) to zvládla. Je to super, jsme rádi, že jsme to zvládli.

A komu jste směřoval po vstřelených gólech ty polibky?

Je to už asi přes dva roky, kdy nám umřela kobyla, která čekala hříbě a my jsme jí museli kvůli zranění nechat utratit. Takže tímto způsobem jí aspoň gól věnuji, zato, co pro nás udělala.

Bylo dnes znát, že vám chybělo pět hráčů základní sestavy?

První poločas jsme myslím, že jsme zvládli dobře. Druhý už jsme se nedostávali tolik do hry. Zbytečně jsme nakopávali, bylo tam hodně nepřesností, navíc Boleslav nasadila útočníky a hrála vabank. Jsem rád, že jsme to tu takhle uhráli.

Vstřelil jste gól levou i pravou nohou a přihrál Jovovićovi hlavou na třetí branku, slušná vizitka útočníka, že?

Samozřejmě, že mě to těší. Jsem tam od toho abych dával góly. Zatím se mi to daří, takže z tohoto pohledu panuje spokojenost. Zvládli jsme důležitý poslední zápas a teď máme zasloužené volno, které si můžeme užít.

Dneska příkladně fungovala vaše spolupráce s aktivním Jovovićem.

Ono nám to funguje i na tréninku. Vychází nám to, když hrajeme spolu, tak nějak o sobě víme. Že to vyšlo zrovna dneska v zápase, o to je to samozřejmě sladší.

Nasbírali jste za podzim úctyhodných 35 bodů, jste třetí, panuje tedy v kabině spokojenost?

Hlavně musíme být pokorní. Získali jsme celkově dost bodů. Mrzí nás hlavně zápas v Příbrami, kde jsme to absolutně nezvládli. Ale jinak si myslím, že ač jsme někdy ty zápasy nezvládali tolik herně, tak jsme je zvládali výsledkově. Je vidět, že máme silný tým. Doufám, že to tak bude pokračovat.

Dvěma góly v Boleslavi jste se dotáhl na nejlepší ligové střelce s deseti góly. Půjdete po koruně pro krále ligových střelců?

Musím být zdravý. Uvidíme, jak se na nás budou připravovat dál soupeři. Ale věřím, že mi to tam bude dál padat. Uvidíme, co se stane, jestli vyjde EURO, nebo ne, ale nad tím teď vůbec nespekuluju. Vím, že v reprezentaci jsou hráči jiného kalibru.

Podzim vás zastihl ve výborné formě, dostal jste se do reprezentace, daří se vám střelecky. Nemáte náhodou zaječí úmysly? Neplánujete zamířit do jiného týmu?

Mám v Jablonci ještě dva a půl roku smlouvu. Vůbec o tom nepřemýšlím. Jsem tady v Jablonci, daří se mi tu a mám tu nějakou pozici.

Jan Bendl