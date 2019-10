Mezi střelce gólů patřil také Martin Doležal. „Jsem rád, že jsem poslechl syna a dal gól,“ s úsměvem hovořil o zápase střelec dvou gólů.

Teplice sedm zápasů neprohrály a vy jste nad nimi jasně vyhráli, takže velká spokojenost?

Spokojenost je velká. V úvodu byli Tepličtí lepší v kombinaci, ale po prvním gólu jsme převzali iniciativu. Do konce první půle jsme dali ještě jeden gól, a kdybychom proměnili penaltu, asi by už po poločase bylo po zápase. I ve druhé půli jsme byli lepší, dobře jsme kombinovali a dávali do vápna dobré centry, z nichž pramenilo vždy velké nebezpečí. Navíc jsme i dobře stříleli. Tím jsme je dostávali pod tlak a tak jsme rádi, že jsme vyhráli a ještě takovým rozdílem.

Teplice se nevzdávaly a myslím si, že jsme až do konce viděli zajímavý zápas s dalšími nevyužitými šancemi na vaší straně.

Tak i Teplice tam měly nějaké závary a střely, ale naštěstí jsme to ustáli, a když jsme dali třetí gól, bylo už po zápase. Přišly tam další naše šance, ale na druhou stranu je škoda té branky, kterou jsme dostali.

Vaše dva góly jsou asi hodně důležité pro sebevědomí.

Jo. Já jsem rád, že se mi to povedlo a dobře jsem to po delší době opět trefil. Teď je třeba dobrý výsledek potvrdit v úterý v poháru v Opavě.

Góly většinou dáváte zevnitř šestnáctky, ale váš druhý gól jste vstřelil nádhernou ranou zpoza šestnáctky, což obvykle nebývá vaše parketa. Chtěl jste takhle zakončit?

Získal jsem míč, šel jsem na bránu a viděl jsem, že mě tam už protihráč dobíhá. V tu chvíli jsem už neměl moc sil, abych tam před něj dal tělo, tak jsem to napral a říkal jsem si, že to třeba skončí někde v Kauflandu. Ale naštěstí to dopadlo dobře a jsem za to rád. Maty (Matoušek) je zraněný a od toho tam jsem, abych ho zastoupil.

Dal jste dva góly, což je pozitivem pro další utkání.

Aspoň jeden jsem musel dát. Před zápasem mi manželka posílala video syna, který křičí, ať dám gól. Takže to vyšlo a jsem za to rád.

Sice přišlo méně diváků, ale zápas byl hodně zajímavý a fanoušci si přišli na své.

Naprosto souhlasím. Na obou stranách bylo hodně šancí, hodně centrů a závarů. Bylo to trošku vyhecovanější a některé zákroky byly trochu tvrdší, ale to k tomu patří. Jsem rád, že dneska fanoušci vytvořili dobrou atmosféru a získané body jsou i jejich zásluhou.

Z vaší strany tam bylo jedenáct střel, hodně centrů a závarů. Čekal jste, že utkání bude tak ofenzivní?

Abych řekl pravdu, tak jsem to nečekal. Zápasy s Teplicemi byly většinou o gól, navíc měli Tepličtí nějakou sérii neprohraných zápasů, ale my jsme podali dobrý výkon a jsme rádi, že jsme jim tu sérii přerušili.

Vlastimil Cakl