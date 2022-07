V další fázi poháru dorazil na hřiště, které leží u řeky Ploučnice, Slovan Liberec. Úřadující mistr ligy nastoupil v sestavě s Hauzrem, Kušnírem, Fleišmanem, Váchou, Štajnerem nebo Nezmarem. Liberecký soubor tehdy koučoval Jaroslav Šihlavý, současný trenér české reprezentace.

Skoro dva tisíce diváků tehdy branku nevidělo, Slovan měl po přestávce několik šancí a mohl rozhodnout. Hadaščok už slavil, jeho radost ale zastavil praporek pomezního sudího. Lípu mohl dostat do extáze Broschinský, jenže ve velké šanci branku Liberce minul.

Utkání tak po bezbrankové remíze dospělo do penaltového rozstřelu. Slovan ho vyhrál 4:2, vítěznou penaltu proměnil Lukáš Vácha.

„Byli jsme Liberci naprosto důstojným soupeřem. Sehráli jsme s ním vyrovnaný zápas, v němž jsme mohli vyhrát, ale i prohrát. Klukům jsem ale v kabině poděkoval za odvedenou práci a ukázali, že se dá hrát opravdu s každým. Penalty jsou loterie, je to o štěstí a maličkostech. Hráče, kteří šli kopat pokutové kopy, jsem měl připravené. Penalty neproměnili i jiní borci,“ řekl Libor Macháček, tehdejší kouč České Lípy.

„Kvitujeme, že jsme postoupili, což byla naše povinnost. Bylo to sice s odřenýma ušima, protože jsme soupeře porazili až v penaltách, ale i to se počítá. Ke spokojenosti ale máme daleko. Naši hráči nehráli tak, jak jsme si řekli. Možná tam došlo z naší strany i k podcenění. Soupeř byl nebezpečný hlavně ze standardek, jinak ze hry toho tolik neměl. Herně to od nás nebylo v pořádku, ale za postup jsme rádi. Penalty jsou loterie, to jsem si uvědomoval a klidný jsem úplně nebyl. Hráčům, které jsme měli na hřišti a šli kopat penalty, jsem věřil. To jsou fotbalisté, kteří tyto situace umí. Věřil jsem, že Zbynďa nějakou penaltu chytí. Sice nechytil, ale vytlačil to mimo tyče,“ ulevil si před skoro deseti lety Jaroslav Šilhavý.

Nikdo tehdy netušil, co se za necelý rok s českolipským fotbalovým klubem stane. Ve třetí lize skončil Arsenal na desátém místě, ovšem během sezony přibývaly neshody mezi vedením klubu a samotným městem.

V létě 2013 se klub rozhodl svůj tým dospělých fotbalistů z ligové soutěže odhlásit pro nedostatek finančních prostředků. Z klubu odešel i hlavní sponzor a prezident Jiří Jakoubek. Následně jeho nástupce Vlastimil Horák rozhodl již čistě amatérský tým přihlásit do krajského přeboru a vypsat veřejnou sbírku. Po tomto rozhodnutí řada hráčů z klubu přestoupila do klubů jiných.

V současnosti hraje Česká Lípa, pod vedením trenéra Martina Jánošíka, divizi. Do nové sezony, které startuje první srpnový víkend, by měla patřit k favoritům na postup do třetí ligy.