Michalovi Surzynovi se Jablonec lbí. Kabina, jak řekl, je v pohodě. "A kluci taky, myslím, že to bude pohoda," dodal po úvodním tréninku.

Kdy přišel prvotní kontakt a náznak vašeho přesunu?

První kontakt byl někdy v prosinci nebo na začátku ledna. Bavil jsem se s panem Peltou o tom, že by o mě měli zájem. Nakonec se to podařilo až teď v létě.

Jak se těšíte na poháry? Taky asi bude větší konkurence v týmu? Vaše první dojmy?

První dojmy jsou dobré. Trenér je, myslím, hodně podobný tomu, který byl v Pardubicích. Poháry, to je pro mne úplně nová zkušenost. Na to se hodně těším a doufám, že se nám podaří vybojovat Evropskou ligu.

Jak hodnotíte tu minulou sezónu, z pohledu Pardubic skvělou, Budete na ni dlouho vzpomínat?

Myslím že určitě. Fotbal tam nebyl fenomén, na prvním místě byl vždycky hokej. A teď fotbal byl, dá se říci, na prvním místě. A výsledek, který jsme udělali, určitě většinu lidí překvapil. A většina to určitě ocení. Skončili jsme na sedmém místě, i my jsme z toho byli překvapení. Super sezóna.

Není vám líto z úžasného půlroku Pardubic odcházet?

Líto nevím. Jablonec je větší klub, má větší ambice, pro mě to byl krok vpřed. V Pardubicích to bylo super, ale zvolil jsem tuhle cestu, protože je to posun v mé kariéře.

Nemáte obavy z konkurence na pravé straně obrany?

Konkurence je zdravá, jdu zabojovat o místo a poperu se s tím. Už víte, kde budete bydlet?Sháním bydlení, budu bydlet v Jablonci nebo v Liberci.