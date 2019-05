Před čtrnácti dny jste hráli s Ostravou a dneska jste si to zopakovali. Byl v těch zápasech nějaký rozdíl?

Myslím si, že dneska to bylo vyrovnanější. Očekávali jsme, že Baník bude chtít hrát agresivněji a to se potvrdilo. V první půli to ještě z naší strany nebylo ono, a i když jsme tam šance měli, nedotáhli jsme je do konce. Ve druhé půli šance na naší straně přibývaly.

Jaký moment byl důležitý?

Hráli jsme víc v klidu a určitě nám pomohla ta penalta. Nakonec se podařilo dát dva góly a mohlo jich být i víc. Dá se říct, že jsme Baník za celý zápas do ničeho nepustili. Takže nakonec zasloužené vítězství a v tabulce jsme mu odskočili o víc bodů.

První penaltu si dal, ale rozhodčí ji vzhledem ke strkanici nechal opakovat. Jaký to je pocit?

Určitě to nic příjemného nebylo, ale věřil jsem si. Tu první jsem umístil dobře, škoda jen, že se opakovala. Při druhé jsem věřil, že když to trefím stejně, tak že tam nedosáhne a to se potvrdilo.

Mířil jste do stejného místa. To jste si tak věřil?

Jo. Když jsem si věřil, že to utáhnu k tyči, tak by ji nedoskočil a jsem rád, že se tak stalo.

Přemýšlel jste, že by si druhou penaltu nechal někomu jinému?

Tak o tom jsem vůbec nepřemýšlel. To by bylo ode mě trošku srabské. Prostě jsem si věřil.

Trenér Rada byl na tribuně. Bylo to v něčem jiné?

Dá se říct, že byl na tribuně v uvozovkách. Seděl za střídačkou a pro nás se určitě nic nezměnilo.

Máte čtvrté místo zajištěné.

Je to uklidňující a jsme za něj rádi. Poslední zápasy můžeme hrát v klidu a užít si to. Zápasy na Slavii, na Spartě a derby doma s Libercem, to jsou ty nejhezčí zápasy. Nic lepšího jsme si nemohli přát.