„Kluci se velice snažili, ale nenahrávaly jim dvě věci, rychlý gól soupeře a terén. Pro hru, kterou Jablonec hraje, nebyl ideální, bylo vidět, jak míč skákal.

Bál jste se o výsledek?

Měl jsem obavu, když dostanou na 1:0, tak že to bude problém. A to se, bohužel, stalo. První gól dostali a pak byli rádi, že vyrovnali. Ale spoustu zajímavých šancí také ještě Jablonec měl. Kdybychom měli větší kvalitu v zakončení, tak bychom dokázali zápas, i přes nepříznivý začátek, otočit.

Terén je všude vždycky pro obě mužstva stejný…

Ano, to je, ale Zlín hraje jiný fotbal. Čekají na brejky, mají rychlé hráče, kteří číhají na situaci. Jablonec hraje jiným způsobem. Má zajímavé, kreativní záložníky, například Venca Pilař nebo Malínský a další. Hrát v klidu bude asi těžké…Pokud neuděláte vítězný zápas za tři body, sice neprohrajete, ale budete si připisovat jen jeden bod, tak je to problém. Soupeři jednou vyhrajou a jsou před vámi nebo alespoň na stejné úrovni. A Jablonci se zatím vyhrát nepodařilo.

Jak vidíte další zápasy?

Čekají je dvě těžká utkání, Slavie a Ostrava. Ale zase je to výhra v tom, že od Jablonce nebude nikdo nic čekat, bude v roli outsidera. A to by Jablonci mohlo nahrávat.

Jakou byste poradil taktiku?

Nedělal bych žádné změny, hlavně nehrát jen remízu, ani se Slavií ani s Ostravou. Pokračoval bych stejně, je potřeba dát první gól. Kdyby se ho podařilo dát, tak je velká šance to udržet. Kluci jsou kvalitní. Ale potřebují zase mít pocit, že teď právě vedeme, jsme na koni a můžeme si dovolit soupeře ubránit . A musíme dát hned brzy druhý gól. A říkal jsem, že bylo lepší inkasovat takhle brzo. Aspoň byl čas to napravit, než kdyby to bylo v 80. minutě. Věřil jsem, že s tím kluci něco udělají. Tak aspoň vyrovnali.

MILAN FUKAL:

Rodák z Jablonce, bývalý důrazný stoper s fotbalovem začínal v Kokoníně u Jablonce. Poté byl pět let v Jablonci a odešel do Sparty, se kterou získal dva ligové tituly. Skvělé jméno si udělal v německé bundeslize, kde strávil celkem šest sezon – nejdříve v Hamburku, pak v Borussii Mönchengladbach. Za národní tým nastoupil k 19 reprezentačním zápasům a vstřelil dva góly. Odehrál v nejvyšší soutěži 197 utkání a vsítil v nich 20 gólů. Do ligy vstoupil v sezóně 1996/97 a zahrál si za Jablonec, Spartu a Hr. Králové. Zúčastnil se také Mistrovství Evropy 2000.