Žlutomodří se v zápase trápili podobně jako v 1. kole v Benešově, v poli sice drželi míč, jenže přes zahuštěnou obranu domácích se ne a ne probojovat do větší gólové příležitosti.

Premiéru za A mužstvo si v tomto duelu v dresu sklářů připsal kapitán dorostu U19 Štěpán Chaloupek, jenž se k týmu připojil v neděli večer.

Svou první brankou v jabloneckém dresu vystřelil Jablonci útočník Martin Nešpor postup na půdě ambiciózních třetiligových Přepeř. „Pro mě je nejdůležitější právě postup. Jestli vyhrajeme o jeden či více gólů, to není rozhodující. Trochu jsme dnes protočili sestavu. Byl to těžký zápas, domácí neměli co ztratit. Pohár je v tomto specifický. Domácí čekali na naši chybu a měli tam pár situací. Některé momenty mě rozčilují, třeba ta situace v 90. minutě,“ uvedl po zápase jablonecký trenér Petr Rada.

MOL Cup, 3. kolo:Přepeře – Jablonec 0:1 (0:0).

Branka: 56. Nešpor.

Jablonec: Hrubý – Haitl, Martinec (57. Kubista), Zelený, Surzyn – Smejkal, Hübschman, Houska (46. Kratochvíl), Malinský (81. Krob) – Nešpor (65. Čvančara), Vaníček (81. Holík).

Třinec – Teplice 0:1 (0:0).

Branka: 88. Moulis.

Teplice: Grigar – Hyčka (85. Laňka), Chaloupek, Hasil, Chlumecký – Jukl (85. Trubač), Knapík – Kodad (85. Fortelný), Krunert, Moulis (90. Vondrášek) – Ledecký (23. Succar).