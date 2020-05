Nedostatků je vždycky dost, ale vyhráli jsme, takže jsme spokojeni. Začátek byl trochu vlažnější, pak jsme se do toho dostali a utkání jsme měli pod kontrolou. Soupeř měl také nějaké příležitosti, ale celkově jsme odehráli vítěznou generálku a teď uvidíme, co bude dál,“ řekl stoper Jablonce Jakub Jugas.

Liga sice bude restartována, ale bude se hrát bez diváků. „Bude to takové jako proti Varnsdorfu, nikdo tady nebude. Všechno bude slyšet, takže budeme alespoň lépe komunikovat,“ hledá jablonecký obránce něco pozitivního na absenci fanoušků.

Jak se hráči namotivují na zápas, když je nebudou dopředu hnát příznivci? „Motivace by měla být vítězství v zápase. Vnitřní motivaci musí mít každý sám. Když jsou na tribunách diváci, tak je to lepší, ale teď tam nebudou. My musíme hlavně vyhrávat, abychom se udrželi na třetím místě,“ burcuje Jugas.

Fotbalisté si musí také zvykat na to, že slyší lépe trenéra a sami sebe. „My trenéra slyšíme i za normálních okolností, takže to je v pohodě. Nařízení je hrát bez diváků, což musíme respektovat a lidi se na nás budou dívat v televizi,“ krčí rameny Jugas.

„Já s tím problém nemám. Je to nařízení, které asi snížilo postup epidemie. Od toho je vláda a další úřady, které tohle nastavily,“ odvětil Jugas na dotaz, jak je složité nosit roušky.

Jak se nyní cítíte po přípravě? „Nebyla zrovna krátká. Byla měsíc a půl kondiční příprava, pak se dva týdny nacvičovaly herní věci. Já se cítím dobře,“ usmívá se Jugas.

Generálku proti Varnsdorfu zhodnotil také trenér Jablonce Petr Rada. „Jsem spokojen s tím, že jsme hráli na hlavním hřišti, kde jsme už dlouho nehráli. Trávník byl v ideálním stavu. Bylo vidět, že se jednalo o přátelské utkání. Z naší strany tam byly určité nedostatky, které jsme viděli,“ konstatoval jablonecký lodivod.

„Zápasy ale nebudou o ničem jiném. Bude to o nasazení, přístupu a zvyknutí si na situaci, že na stadionu lidi nebudou. Taková atmosféra, jaká byla v duelu s Varnsdorfem, bude i při restartu ligy. Jsme rádi, že jsme mohli odehrát další přípravný zápas. Navíc jsme vyhráli, což je vždycky cenné bez ohledu na soupeře,“ uvědomuje si Rada.

„Byly tam určité chyby, začátek byl od nás rozpačitý a Varnsdorf byl živější. Hráli jsme zbytečně hekticky, neudrželi jsme míč. Pak jsme se do toho dostali, dali jsme dvě branky. Ve druhé půli jsme udělali nějaké změny. Dostali jsme zbytečný gól, kdy jsme nechali otevřený prostor,“ mrzelo jabloneckého kouče.

„Musí se počítat s tím, že zápasy nebudou mít takovou úroveň, jako když jsou lidi na stadionu. Tohle bude komorní prostředí, ale nejsme v tom jediní. Týká se to celé ligy, celé Evropy. Musíme se na to připravit. Bude to o tom, aby i hráči si na takové prostředí srovnali hlavy. Je vidět, že při komorní atmosféře někteří hráči moc na hřišti nekomunikují,“ uzavřel trenér Petr Rada.