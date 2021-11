Na debakl se Slávií musí Jablonec rychle zapomenout, čeká ho Akmaar

Jablonečtí byli v defenzivě, domácí celek je přehrával, lépe se pohyboval a kombinoval. A tak na sebe nedalo dlouho čekat ani brankové vyjádření poměru sil. Slavia šla do vedení v patnácté minutě, když rychlou akci po křídle táhl Stanciu, střiíleným centrem našel na malém vápně volného Olayinku a ten „z první“ přesně zakončoval – 1 : 0.

Další úder přidali domácí o půl hodiny později a opět u toho byl Stanciu, který nahrávkou za obranu našel Kuchtu a ten udělal kličku i gólmanovi Jablonce Hanušovi a zvýšil na 2 : 0. O pár minut později to mohlo být pro hosty ještě horší. Olayinkovu ránu ale skvěle chytil gólman Hanuš. I tak ale do poločasu přišel pro FK ještě jeden úder, když halvou skóroval Alexander Bah. Do přestávky se tak šlo za vedení Slavie 3 : 0 a s FK to nevypadalo nejlépe.

Ve druhé půli se tempo utkání trochu zvolnilo, do hry se více dostávali i jablonečtí borci. Konečnou podobu skóre pak dal v 76. minutě Ondřej Lingr, když po přiťuknutí od Krmenčíka propálil Hanuše. Jablonečtí si tak vezou ze hřiště Slavie pětigólovou porážku, na kterou ale musí rychle zapomenout a co nejlépe se připravit na čtvrteční klání Evropské konferenční ligy proti Akmaaru.

Radův tým inkasoval stejně jako na hřišti v té době vedoucí Plzně znovu nepopulárního bůra i na pažitu dnes první Slavie. Trenér Jablonce Petr Rada měl další důvody k zamyšlení. „Náš výkon byl hodně špatný a nedůstojný toho, co jsme za poslední roky udělali. Zápasy na hostujících hřištích jsou doslova tristní. Opticky to vypadá docela dobře, ale přijde první branka a je po zápase. Naše pravá strana byla v prvním poločase hodně špatná, hráči tam nekomunikovali, jak by měli. Čtvrtý, pátý gól, škoda mluvit, vyšel z toho takovýto výsledek. Celé to nechápu, hráči byli po reprezentační pauze odpočatí, těšili jsme se a pak tohle. Stejný scénář byl i v Plzni. Čtvrt hodiny dobrý, dostaneme první gól a taky jsme dostali nakonec bůra,“ zlobil se Rada.

„Co s tím? Hráči si musí uvědomit, že tohle je nedůstojné klubu, který hraje Konferenční ligu. V lize jsme třináctí, nechceme si brát příklad z Mladé Boleslavi z loňska. S hráči furt mluvíme, jeli jsme sem natěšení, měli jsme určité problémy, vypadli nám nějací hráči, ale to má každý. My jsme ambiciózní klub. Může přijít krize, a ta situace tu teď je, nemáme výsledky a nedaří se nám. Hráči se z toho musí dostat. Já tomu dávám všechno a chci to samé i po hráčích. Můžeme prohrát, ale takhle ne! Pokuty nic nevyřeší, toho já nejsem zastáncem,“ uvedl kouč Jablonce.

SK Slavia Praha : FK Jablonec 5 : 0 (3 : 0)

Branky: 15. Olayinka (Oscar), 34. Kuchta (Stanciu), 40. Bah (Holeš), 76. Lingr (Krmenčík), 90+1. Lingr (Madsen)

Karty: 78. Oscar (SLA) – 33. Čvančara (JAB), 82. Hübschman (JAB)

SK Slavia Praha: Mandous – Bah, Ousou, Kačaraba (83. Traoré), Oscar – Holeš, Hromada (56. Madsen) – Masopust (56. Lingr), Stanciu (C), Olayinka (71. Schranz) – Kuchta (71. Krmenčík).

FK Jablonec: Hanuš – Libor Holík, V. Kubista, Surzyn, Krob – Hübschman (C) – Pleštil (65. Vaníček), Houska, Považanec (65. Smejkal), Pilař (83. Nešpor) – Čvančara (65. Doležal).