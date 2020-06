Od pondělí 8. června se opět více uvolní opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a na sportovních akcích bude povolena celková účast 500 osob, včetně účastníků zápasu a technického zabezpečení utkání.

Na zápas proti Karviné, který na Střelnici hraje tým Petra Rady ve středu 10. června 2020 od 18 hodin, se tak dostanou také první majitelé sezónních permanentek. „V uplynulých dnech jsme rozeslali e-mailem osobní pozvánky nebo jsme našim fanouškům volali, že ti, kteří nevynechali žádný zápas v sezóně, či jen například jeden, mohou přijít na středeční zápas s Karvinou,“ vysvětluje tiskový mluvčí klubu Martin Bergman.

První jdou permanentkáři

V první fázi navýšení se dostane na zhruba 120 majitelů permanentek. „Jsme rádi i za toto číslo, pevně věříme, že se bude postupně zvyšovat. Teď jsme se rozhodli pozvat ty nejvěrnější. S přibývajícím počtem přítomných osob budeme postupovat stále tak, abychom na stadion dostali další a další permanentkáře. Volný prodej vstupenek se v tuto chvíli podle odhadů uvolňování jeví jako málo pravděpodobný,“ dodává Martin Bergman.

Pozvaní permanentkáři, kteří mají stoprocentní účast, nebo vynechali například jeden zápas, by si měli zkontrolovat e-mailové schránky, jestli náhodou nepřehlédli osobní pozvánku na středeční zápas. „Moc rádi bychom vyšli vstříc všem majitelům sezónních permanentek, ale musíme postupovat v souladu s uvolňováním hygienických opatření. Není to jednoduchá situace, bylo složité najít, podle nás správnou, cestu a je nám jasné, že se ne vždy zavděčíme všem. Musíme být trpěliví a doufat, že alespoň na nadstavbu se dostane již co nejvíce fanoušků," říká mluvčí Jablonce a dodal:

"Jelikož je počet pozvaných fanoušků značně omezený, protože musíme řádně dodržovat stanovené počty zúčastněných osob, jsou pozvánky určeny opravdu jen a pouze pro oslovené permanentkáře. Děkujeme za pochopení. Pevně věříme, že se brzy dostane na všechny permanentkáře."