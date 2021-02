Hanuš vychytal tři čistá konta a dostal dvanáct branek. Poslední statistiku mu kalí zápas na Slavii, kde Jablonec padl 0:3. „Jsem moc rád, že můžu chytat. Navíc se daří i týmu. Tím to ale nekončí, chci se pořád zlepšovat,“ přiznal 32-letý brankář v rozhovoru pro Deník.

Honzo, naposledy jste hráli šlágr na Slavii, kde jste prohráli 0:3. Moc šancí na lepší výsledek asi nebylo, co?

Slavia byla lepší a zaslouženě vyhrála. Je pravda, že na začátku jsme tam měli nějaké šance. Kdybychom měli více štěstí, možná by zápas vypadal jinak. Doli tam dal břevno, bohužel nám to tam nespadlo. Ve druhém poločase už kralovala Slavia, mohla přidat i další góly. Rozhodl tedy začátek, ale celkově prostě byli domácí lepší.

Vy jste sice třikrát inkasoval, ale taky zmařil další šance obhájce titulu. Brankáři se asi v Edenu moc nenudí, viďte?

Tak to máte pravdu. Slavia má obrovskou kvalitu, hodně napadají, všechno dělají v pohybu. Je to těžké pro každého soupeře. Brankáři se tady opravdu nenudí.

Vy jste si právě ve Slavii odbyl v roce 2009 ligovou premiéru. Jsou pro vás zápasy proti „sešívaným“ specifické?

No, asi trochu jo. Ale není to zase tak, že bych tomu v hlavě dával nějakou obrovskou váhu a nějak se v tom pitval. Za mě je dobře, že máme v lize takhle kvalitní tým. Hraje dobře v Evropě, je super si proti nim zahrát. Zaslouží si být tam, kde jsou. Proti Slavii se mi ale chytá dobře, to uznávám.

První liga je ve své polovině. Vy se dělíte se Spartou o druhé místo, na další týmy máte solidní náskok. V kabině musí panovat spokojenost, ne?

Určitě, je to super. Ale sám jste to řekl, jsme teprve v půlce. Náš cíl je jednoznačný. Chceme skončit na stejných příčkách, na kterých se teď pohybujeme. Nebude to nic lehkého. Zápasu je ještě opravdu hodně. Je to opravdu otřepané klišé, ale musíme jít zápas od zápasu. Já nám ale věřím, kvalitu máme. Musíme ale stále zodpovědně pracovat.

Vy jste v Jablonci tři roky, ale pořádně chytat jste začal na sklonku minulého roku. Týmu se navíc hodně daří. Hádám, že vy osobně prožíváte velmi dobré období.

Určitě. Jsem za to samozřejmě moc rád. Fotbal děláte proto, abyste hrál. Člověk sice trénuje, to je hezké, ale chytat zápasy je něco jiného. Byla to opravdu dlouhá doba, nebylo to lehké. Nehledal jsem chyby jinde. Snažil jsem se zlepšovat a dělat všechno, abych byl připravený na svou šanci. Pořád jsem členem týmu, který patří do popředí první ligy. Je tady větší konkurence. Bylo to těžké, o to víc si to teď užívám.

Už jste nakousl, že bylo těžké trénovat a trénovat, ale pak nehrát.

Bylo to dost těžké. Do Jablonce jsem přišel z Jihlavy, kde jsem měl úplně jinou pozici. Tady to bylo úplně naopak. Musím přiznat, že to je krásná zkušenost. Kolikrát to fakt nebylo lehké, trvalo to dlouho. V hlavě vám pořád dokola běží, co máte dělat, aby to přišlo. Ale tak to ve sportu je. Do cesty vám přijdou překážky, které ale mají nějaký důvod. Já jsem poznal, že je potřeba se pořád zlepšovat. Jak po sportovní, tak i po osobní stránce.

Váš kolega Vlastimil Hrubý už je normálně v tréninku. Předtím jste na něj nežárlil?

S Vlastou máme dobrý vztah. Každý dělá maximum, aby mohl hrát, nebo chytat. Kdybych tady dělal zle, škodil bych akorát sám sobě. Je potřeba se soustředit sám na sebe. Tak jsem to měl i v Jihlavě. Brankáři to mají obecně složitější, chytat může jenom jeden. Člověk to samozřejmě vnímá, když dlouho nechytá. Chce to nějak zlomit, ale abych dělal zle? To fakt ne.

Letošní sezóna je kvůli koronaviru hodně podivná. Jak to vnímáte vy osobně?

Na stadionu nám samozřejmě chybí diváci. Chybí atmosféra, na kterou jsme zvyklí. Na druhou stranu jsme rádi, že můžeme vůbec hrát. Fungujeme a kromě těch diváků se toho zase tak moc nezměnilo. Po restartu soutěže je těch zápasů hodně, v prosinci jich bylo snad šest. Pokud mluvím za sebe, jsem za tolik zápasů rád. Pevně věřím, že se vše brzy vrátí do normálu a do ochozů se vrátí fanoušci. Kvůli nim se to také přece hraje.

Musíte se pravidelně testovat. Už jste si na to zvykl?

(smích). Záleží na tom, kdo vás testuje. Na začátku mě vyhrkly slzy, to bylo něco. Následně si na to člověk tak nějak zvykl. Ale pak přišla jedna paní a ta moc příjemná nebyla (smích). Já si na to nezvykl, ale snažím se. Nic proti tomu neudělám, teď to prostě patří k ligovému fotbalu.

V neděli doma hostí čtvrté Slovácko. V případě výhry by se váš náskok navýšil na sedm bodů.

Slovácko zažívá skvělou sezónu. Trenér Svědík odvádí velmi dobrou práci. Čeká nás těžké utkání. Navíc tomu asi nepřidá těžký terén. V domácím zápase proti Příbrami dostal pořádně zabrat, navíc má ještě pršet…Uvidíme, nechceme se na to vymlouvat. Hrajeme doma a chceme potvrdit dobrou formu z poslední doby. Bude to o trpělivosti a bojovnosti.

V létě vám končí v Jablonci smlouva. Přemýšlel jste, co bude dál?

Já jsem vždy hodně věcí plánoval a pak to dopadlo jinak (smích). Jsem v Jablonci spokojený. Věřím, že až si s vedením klubu sedneme a budeme řešit budoucnost, vše dobře dopadne.