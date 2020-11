Kdo se chce dozvědět něco víc, než najde na webu, může využít v historii klubu první podcast. Proč a jak nápad vznikl vysvětlil ředitel komunikace a tiskový mluvčí Martin Bergman.

„V aktuální situaci, kdy je omezen přístup fanoušků na stadiony, jsme chtěli lidem nabídnout něco navíc. O myšlence podcastu jsme uvažovali již dlouho, tak jsme rádi, že jsme to nyní před derby zrealizovali. A podle prvních reakcí to byl moc dobrý nápad, takže nás to hodně motivuje k tomu, abychom vydrželi a snažili se kvalitu podcastu pořád posouvat dál.



Co od toho klub očekává?

Je to další nástroj, jak komunikovat s fanoušky. Navíc lidé, co budou podcast odebírat, se dozví i něco ze zákulisí klubu. Byli bychom rádi, aby se počet posluchačů a odběratelů našeho podcastu postupně rozrůstal. Do budoucna bychom také rádi vytvořili nějakou formu reklamního prostoru, který můžeme obchodovat. Ale určitě neplánujeme placenou formu podcastu, to ne. Chceme být fanouškům co nejvíce k dispozici na co nejvíce platformách.



Kdo bude psát příspěvky a na jaké téma budou?

Témata jednotlivých epizod se hodně odvíjí od aktuálního dění ve fotbale. Například jedním z hostů v další dvojici hráčů bude Libor Holík, který před dvěma týdny postoupil na evropský šampionát s národním týmem do 21 let. Určitě se vrátíme k vítěznému derby. Kdyby dopadlo derby jinak, tak zase budeme řešit, proč to tak dopadlo. U prvního dílu to tak udělat nešlo, protože jsme to chtěli mít jako překvapení pro fanoušky.



Ti se mohou do obsahu podcastu také nějak zapojit?

Určitě dostanou prostor na poslání otázek na naše hosty. Od toho si také hodně slibujeme. Uvidíme, co nejvíc lidi zajímá a podle toho se dá skládat scénář celého pořadu i do budoucna. Pevně věřím, že se dostane do pořadu co nejvíc otázek od lidí, ale chceme si prozatím udržet stopáž okolo 45 – 50 minut.



Ještě jak vznikl ten hezký výraz JABKOPOKEC?

Dobrá otázka (smích). Nebylo to úplně jednoduché vmyslet název, na stole ležely nějaké varianty. Ale kolega pak nadhodil tohle a líbilo se nám to. Hned mi to připadlo přirozené a automaticky jsme začali Jabkopokec používat v práci. Takže to tak už zůstalo, udělalo se logo a další grafiky k podcastu a mohli jsme to rozjet.



Budou mít zprávy lehce tedy trochu bulvární nádech, aby se fanoušci dozvěděli něco zajímavého třeba o hráčích a také o jejich soukromí?

Úplně nevím, jestli slovo bulvární je to správné, ale určitě chceme, aby se hráči a další hosté více otevřeli a rozmluvili se také o věcech, které se běžně neřeší. Aby vyjádřili své názory k tématům, které budeme probírat. A myslím si, že v prvním díle se nám to podařilo. Kluci mají volnost, tak mohou mluvit úplně otevřeně.



S jakou pravidelností se budou informace aktualizovat? Jak často budou fanoušci nacházet nové příspěvky?

Aktuální plán je dělat nový díl každý týden před víkendovým zápasem. Takže se fanoušci mohou těšit na stále aktuální informace.



Může se přihlásit kdokoliv k odebírání zpráv podcastu?

K odebírání našeho podcastu Jabkopokec se může přihlásit každý, není to nijak omezené. Na klubovém webu jsou vypsané všechny platformy, kde je náš podcast k nalezení.



A co se dozvěděl ten, kdo si nenechal ujít první podcast?

V historicky prvním podcastu JABKOPOKEC jsem rozmlouval s mladým útočníkem Tomášem Čvančaraou a zkušeným univerzálem Jakubem Podaným.



O čem tento rozhovor byl?

První díl našeho podcastu zavedl fanoušky do osobního života našich dvou hostů, popovídali jsme si o tom, jak se hráčům žije a trénuje v aktuálních protiepidemických opatřeních a jak vnímají zápasy bez divácké kulisy. Tomáš Čvančara i Jakub Podaný mají za sebou zahraniční angažmá, takže to bylo také jedno z témat, ve kterém hovořili o tom, jak to například funguje s učením jazyka v zahraničí, který si musí osvojit. No a samozřejmě jsme se také věnovali pátečnímu důležitému derby proti Liberci, které naše hráče čekalo.