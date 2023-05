Jablonečtí fotbalisté porazili Zbrojovku Brno 1:0 gólovou hlavičkou stopera Jana Krále a mají zajištěnou ligovou příslušnost i pro další ročník FORTUNA:LIGY.

Jablonec - Brno 1:0 | Foto: fkjablonec.cz

Na severu Čech je dohráno, dobojováno. V dalším kole FORTUNA:LIGY se na jablonecké Střelnici potkaly dva týmy, kterým už šlo v lize doslova o život. Po závěrečném hvizdu rozhodčího se ozvala rána jako z děla. To všem domácím fanouškům spadl kámen ze srdce. Jablonec se zachránil! Na ligu se bude chodit!

Zbrojovka se ve druhé půli vzepřela a výrazně přidala. K vidění tak byl z obou stran vynikající fotbal plný šancí na obě brány. Brno mohlo alespoň vyrovnat hned dvakrát, své tutovky ale neproměnili Fousek ani Endl.

Jablonec je tak díky výhře 1:0 zachráněn, zatímco nad Brnem se navzdory místu dnešního utkání stahují ta nejčernější mračna.

Hostující trenér Martin Hašek litoval po zápase zahozených šancí svých svěřenců. „Šli jsme do tohos tím, že budeme presovat vysoko. Chtěli jsme být aktivní, a proto nehrál od začátku Řezníček. Měli jsme tam dva rychlé hráče, spoléhali jsme na to, že Jablonec tím překvapíme. Celkem se nám to dařilo, jenže jsme dostali gól. Naše aktivita ale byla patrná. Doufali jsme, že do vedení se dostaneme my. Řezníčka jsme chtěli poslat do hry, až bude Jablonec unavený. Měli jsme tam celou řadu situací, po změně stran ještě daleko víc. Vznikaly tam nadějné situace. Pak jsme najednou v druhém poločase přestali stíhat běžecky a Jablonec měl dobré protiútoky. Znovu jsme vystřídali a změnili rozestavení a až do konce jsme potom šli aspoň za vyrovnáním. Jenže jsme nedokázali zužitkovat své šance. Bohužel, v rukách nám nezůstává nic, jen pocit, že to byl náš nejlepší výkon pod mým vedením. Zlín vyhrál a jestli to doteď bylo napínavé, tak teď je to extrémně napínavé,“ konstatoval trenér Zbrojovky Brno.

Čerstvě 46letý kouč Jablonce David Horejš si po výhře nad Brnem mohl vydechnout, Jablonec je dvě kola před koncem nadstavby zachráněn. „Jsem rád, že nám to vítězství přineslo klid a jistotu. Bylo vidět, že šlo o hodně. Nervozita tam byla vidět. Po vstřeleném gólu jsme měli ještě dvě jasné možnosti, pak by se to vyvíjelo jinak. Chyběl klid. Poslední krok bývá nejtěžší. Chramosta dneska nedal, kdyby proměnil, asi by nás to uklidnilo a Brno asi zlomilo. Nedali jsme to, Brno pak nasadilo Řezníčka a mělo více ze hry. Nám chyběla větší kvalita a klid, byla tam patrná nervozita. Ale podržel nás Hany (brankář Hanuš). Co se týče výkonu hlavně v druhém poločase, s tím spokojení být ale nemůžeme. Stále máme hodně zraněných, teď nám k tomu vypadl ještě Jovović, který má trhlinu ve svalu,“ prozradil jablonecký kouč po výhře nad Zbrojovkou.

FK Jablonec - Zbrojovka Brno 1:0 (1:0)

Držení míče: 40 % : 60 %.

Střely na branku: 4:6. Střely mimo: 9:12. Rohy: 9:9. Ofsajdy: 3:3. Fauly: 11:8. (17:03:21)

Branky: 28. Král (D. Souček)

Karty: 5. Štěpánek (JAB), 90+3. Ikaunieks (JAB) – 90. Blecha (BNO)



FK Jablonec: Hanuš – Štěpánek, Král, Považanec – D. Souček, Šulc, Hübschman (C) (90. Heidenreich), Polidar, Černák (76. Surzyn) – Sejk (76. Ikaunieks), Chramosta (81. Patrák).

Náhradníci: Surovčík – Martinec, Akpudje, Štěpánek.

Trenér: David Horejš



FC Zbrojovka Brno: Berkovec – Nečas (46. Řezníček), Hrabina, Mo. Tijani (67. Fousek), Koželuh (68. Matejov) – Endl, Hlavica, Texl (C), Alli – Hladík, Falta (68. Blecha).

Náhradníci: V. Hrubý – Štěrba.

Trenér: Martin Hašek



Rozhodčí: Marek Radina