Bod za remízu 1:1 berou jablonečtí fotbalisté v souboji s tabulkovým sousedem z Hradce Králové. Jablonec brzy prohrával, vyrovnal po penaltě Chramosty, jenže při tlaku přišel o vyloučeného stopera Hurtada a utkání skončilo dělbou bodů.

jbc - hk | Foto: Deník/Dagmar Březinová

Rozhodčí Petřík naposledy foukl do píšťalky a ukončil zápas, z něhož si oba týmy za remízu odnesly po bodu.

Do utkání proti Hradci nastupovali jablonečtí fotbalisté, díky posledním výkonům v roli favorita. Jenže od začátku se chopili aktivity hosté a již v páté minutě se ujali vedení,když hlavou, po rozehraném rohovém kopu, Spáčil překonal Hanuše. Domácí se snažili odpovědět, ovšem koncovka jim scházela.

Po čtvrthodině hry se, po skrumáži před hradeckou brankou, dožadovali domácí penalty za ruku, rozhodčí ale byl jiného názoru. Hra bez výraznějších šancí na obou stranách pokračovala až do 32. minuty. V ní Spáčil ve snaze odehrát vyražený míč fauloval Hollého a rozhodčí, po poradě s VARem, nařídil pokutový kop. Ten s jistotou proměnil Chramosta a bylo srovnáno.

Jak patřily úvodní mínuty zápasu hostům, tak start do druhé půle vyzněl pro domácí. Mezi padesátou a padesátou pátou minutou měli totiž tři vyložené gólové šance. Chramosta, Čanturišvili ani Martinec ale výborného gólmana Zadražila nedokázali překonat. Od 66. minuty pak hráli domácí bez vyloučeného Hurtada a Hradec stupňoval svůj tlak a dostával se do šancí. Jenže v jablonecké brance čaroval fantastický Hanuš a hlavně díky jeho vynikajícím zákrokům zůstal v Jablonci alespoň bod. Škoda nevyužitých tutovek - ke třem bodům nebylo daleko.

Zajímavá premiéra čekala na jablonecké Střelnici exjabloneckého kouče Davida Horejše, nově ve službách Hradce Králové. „Bylo to pro mě specifické utkání. Ale rád jsem tady ty kluky zase viděl, rozhodně nemám vůči Jablonci nějakou zášť. Čekal nás tu těžký terén. Vstoupili jsme do zápasu lépe než domácí. Byli jsme aktivní a šli jsme do vedení. Jenže pak jsme začali kazit poměrně jednoduché přihrávky, vše vyvrcholilo penaltou a domácím vyrovnáním. Druhý poločas začali lépe zase domácí a nás tam podržel brankář. Po vyloučení už to byla hra na jednu branku. Škoda, že jsme si s tím nedokázali lépe poradit. Jablonec podržel brankář Hanuš. Remíza je asi zasloužená, my jsme si měli v přesilovce počínat lépe, proto musíme nakonec bod brát. Bavil jsem se po zápase i s panem Peltou, jako vždycky hodil pár fórků, ale bod bral i on,“ uvedl po zápase kouč Hradce Králové, který zažil hodně krušný týden. „Musím říct, že všechno bylo hrozně rychlé, teprve ve středu jsme vedli v Hradci první trénink. Poznal jsem, že kabina je u nás zdravá a kluci chtějí pracovat. Vidím, že v Hradci je pracovité mužstvo. Před zápasem v Jablonci jsme řešili hlavně taktické věci, které jsme se snažili do hráčů dostat,“ prozradil Horejš.

Kde chodí na fotbal nejvíce lidí podle počtu obyvatel? Budete překvapeni

Domácí kouč Radoslav Látal nakonec bod s tabulkovým soupeřem přijal. „Byl to dost emotivní zápas. Přáli jsme si tři body, ale bod nakonec bereme. První půle nebyla z naší strany optimální. Vše pokazil ten roh, nebyli jsme to pak úplně my. Nebylo to dobré. Naopak vstup do druhé půle byl velice dobrý, mohli jsme to otočit, měli jsme velké šance, tam se to lámalo. Bohužel, pak přišla osudová chyba Hurtada a vyloučení. Pak už jsme se jen bránili. Mužstvo to ale odpracovalo, lítalo to tam zleva zprava a nás podržel brankář Hanuš,“ pochválil gólmana trenér Látal.

Jabloneckého kouče naštvalo vyloučení Hurtada. „Je to s ním trochu horší v komunikaci. Umí jen španělsky. Je to hráč, který jde do všeho na 120 %. Budu mu to vyčítat. Říkal jsem mu už o poločase, ať na Vašulína tolik neleze. Na těchto věcech s ním budeme muset ještě pracovat,“ je si vědom náš lodivod.

„V týdnu jsme se snažili pracovat na defenzivě. Jenže, zase nás srazila branka v začátku zápasu. Dostali jsme se pod tlak a ztuhly nám nohy. Najednou nebyly náběhy za obranu. Až když jsme přešli na čtyři obránce a vytáhli Tchanturishviliho výš, tak to bylo hned lepší. Bohužel, problémy se svalem měl tentokrát Polidar. Do hry musel Dan Souček, který hrál naposledy MOL Cup v Domažlicích, šli jsme do jistého rizika. V závěru jsme takticky střídali znovu i Krulicha, protože byl velice rychle zahlcený, vždyť on prakticky neměl zimní přípravu. S ním jsem o tom střídání mluvil a přijal to. Bohužel, dál máme velké zásahy do obranné čtveřice, furt se nám to mění,“ uvědomuje si Látal, který v následujícím zápase na Slovácku bude postrádat určitě vyloučeného Hurtada.

Pátááá, znělo z jablonecké kabiny po výhře nad Budějovicemi

Zatím daleko má do ideálu i trávník Střelnice. „Celkově jsou v toto období trávníky všude všelijaké. V Liberci to bylo minulý týden měkké, u nás to bylo zase velice mazlavé. Ale vymlouvat se na to rozhodně nebudeme,“ utrousil Látal.

FK Jablonec – FC Hradec Králové 1:1

Branky: 35. Chramosta (pen.) – 5. K. Spáčil (Pilař)