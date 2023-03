Sobotní sněžení nasvědčovalo tomu, že se důležitý duel FORTUNA:LIGY možná ani neodehraje. Ale už v neděli dopoledne se na webu Jablonce objevila informace, že nic nenasvědčuje tomu, že by se nemohlo hrát. Hřiště bylo připravené jak nejlépe to šlo. Rozhodne delegát, stálo na webu. A podle něho, i přes skoro vánoční počasí, mohly týmy do souboje nastoupit.