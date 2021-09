MFK Karviná: Bolek – Křapka, Santos, S. Dramé, P. Buchta, Šehić – Túlio, Qose, Stropek, Bartošák – Papadopulos (C). Náhradníci: Neuman – Nešický, Jurásek, Zych, Svoboda, Šindelář, Bartl. Rozhodčí: Batík – Kubr, Dohnálek

FK Jablonec: Hanuš – Libor Holík, V. Kubista, Zelený, Krob – Považanec – Pleštil, Houska, Kratochvíl, Malínský – Doležal (C). Náhradníci: V. Hrubý – Nešpor, Vaníček, Smejkal, Surzyn, Martinec, Hübschman.

Druhý poločas byl přece jen o něco fotbalovější. Žádná další branka už ale nepadla. A to sudí nastavil dalších sedm minut. A tak se Jablonec může radovat z hubeného vítězství 1:0 a tří bodů, které mu zajistila branka Tomáše Malínského. Karviná naproti tomu zůstává přikovaná u dna tabulky.

Sudí rozhodl o prodloužení prvního poločasu o tři minuty. A ty hrály ve prospěch Jabloneckých. Považanec na pravé straně uvolnil Holíka, ten nacentroval na hlavu Kratochvíla, jehož střelu pohotově tečoval do sítě Malínský. Severočeši tak zasadili Slezanům tvrdou ránu v podobě gólu do šatny. Jablonec tak z poslední akce první půle zásluhou úspěšného střelce přece jen udeřil, a tak po první půli měli domácí ke třem bodům blíže.

Hosté sice zaútočili, ale branku z ofsajdu sudí neuznal. Fanoušek by řekl: „Byla to taková holomajzna.“ Až ve 31. minutě se zrodila šance, když Krob z rohového kopu našel Doležala, ale ten hlavičkoval mimo tři tyče. A Krob byl i u dalších rohových kopů, ze kterých ale domácí nic nevytěžili. Pak hostující Buchta Kroba povalil a domácím daroval nadějnou standardku. Na Doležala letěl balón i z kopačky Holíka, ale nad. Ve 40. hosté zaútočili od postranní čáry, ale přes Kroba neprošli. Nadcházející volný přímý kop Karviné skončil v rukách jabloneckého gólmana.

Po reprezentační pauze měl Jablonec co dohánět v ligové soutěži. Oproti poslednímu zápasu v Olomouci udělal kouč Rada jedinou změnu, na kraji záložní řady nahradil Pilaře, který nebyl ani na lavičce náhradníků, Malinským.Do 30. minuty se na jablonecké Střelnici v zápase FORTUNA: LIGY nic zajímavého nedělo.

"K fotbalu to má daleko. Je to taková holomajzna," znělo v poločasové přestávce v ochozech jablonecké Střelnice z úst fanoušků, kteří se přišli podívat na další zápas FORTUNA:LIGY. Ale nakonec odcházeli spokojení se třemi body, které se podařilo domácím vybojovat.

