V posledním klání FORTUNA:LIGY přivítali jablonečtí fotbalisté na stadionu Střelnice borce Teplic. Jabloneckým v tomto utkání v podstatě již o nic nešlo a bylo to na jejich výkonu znát. Trenérova věta na tiskové konferenci, že to dnes nebyl dobrý zápas, byla jen hodně slabou kritikou výkonu jeho svěřenců.

Do utkání nastoupili Jablonečtí v pozměněné sestavě, příležitost dostali hráči z lavičky. Ale na jejich výkonu nebylo znát, že by o trvalé místo v sestavě bojovali.

V úvodu zápasu se ani jeden z týmů nedostával do střeleckých pozic, hrálo se více ve středu hřiště, bez zakončení akcí. Až první opravdu vážná situace přinesla změnu - ve 30. minutě zahrávali hosté roh, odražený balon na hranici šestnácky zpracoval Gning a jeho levačka vyslala nechytatelnou ránu do pravého horního rohu domácí branky. Teplice vedly a od té chvíle to byl soupeř, kdo určoval ráz hry.

Fanoušci zuřili. V posledním domácím utkání nepředvedl Jablonec vůbec nic

Tepličtí byli bojovnější, lépe kombinovali a dostávali se i do šancí. Domácí proti tomu působili mdlým dojmem, jako by už vyhlíželi konec. Když pak na začátku druhé půle přidali hosté druhou branku, začali se mezi jabloneckými fandy ozývat nespokojené hlasy. Fanoušci si žádali fotbal!

O chvíli později mohli skórovat domácí, Polidar ale pálil přímo do brankáře hostí. To hosté mohli své vedení ještě navýšit, v koncovce jim však již chybělo víc štěstí a přesnosti. K vidění byla i situace, kdy po jejich akci zvonila nejprve tyč domácí branky, z dorážky se otřáslo její břevno a následující doklepnutí opět mířilo do tyče!

A protože i Jablonečtí dokázali trefit pouze tyč soupeřovy branky, vítězství v utkání si k velké radosti početné skupiny fanoušků z Teplic, odvážejí z Jablonce hosté. To příznivci domácích dali v závěru nespokojenost s výkonem jejich týmu znát hlasitým pískotem! S takovým přístupem a hrou v příští sezoně tribuny plné nebudou.

Hostující kouč Zdenko Frťala: „Je to zasloužené vítězství. Byli jsme pohyblivější, živější a přišlo mi, že jsme i víc chtěli než domácí. Jsme hrozně rádi, že jsme to zvládli výsledkově i herně. Měli jsme tu spoustu šancí, až jsem se divil, když jsem včera viděl na tréninku, co všechno jsme dokázali zahodili. Taky nás dvakrát podržel brankář Němeček, který dostal šanci. Ale každé vítězství bereme s pokorou. Zítra si všechno zhodnotíme."

Těžko se hovořilo na pozápasové tiskové konferenci domácímu kouči Davidu Horejšovi. „Z naší strany to nebyl dobrý zápas. Měli jsme rozpačitý úvod, vázla nám rozehrávka, neotáčeli jsme hru, byly tam zbytečné ztráty a celkově to bylo kostrbaté. Soupeř nás potrestal krásnou střelou. Hrozně jsme kazili dál i po přestávce. Teplice byly lepší a vyhrály zaslouženě. Mrzí mě, že jsme se s fanoušky nerozloučili lepší hrou i výsledkem. Zápas to z naší strany nebyl dobrý, ještě teď ve mně převládají negativní emoce. Byla to složitá sezona. Už podzimem jsme si nevytvořili dobrou pozici a byli na barážové pozici. V zimě jsme se dobře připravili a po sérii čtyř výher jsme dokonce pokukovali i po první šestce. Jenže pak se to zastavilo. Kdybychom nedostali gól v poslední sekundě s Olomoucí, asi bychom to dnes hodnotili jinak. Musíme si to detailně rozebrat a poučit se z toho. Celkově byla v sezoně spousta chyb a my se z nich musíme poučit do sezony následující. I já jsem si takovouto sezonu rozhodně nepředstavoval a ani hráči mi to moc neulehčili."

Jeho tým začne přípravu na novou sezonu 19. června. S jakým kádrem? „S panem majitelem jsme už měli sezení. Máme tu hodně hráčů na hostování. O některé máme zájem, o jiné ne. Hráči se to ale nejdříve musejí dozvědět od nás,“ nechtěl být ještě konkrétní trenér Jablonce.