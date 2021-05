Povolení návštěv na fotbalových utkáních, byť v omezeném počtu desetiny kapacity stadionu, přineslo také řadu otázek. Přijdou fandové? Jak to kluby zorganizují? Jaká bude na stadionech atmosféra? Budou fanoušci respektovat pravidla pro návštěvu stadionu? To a řada dalších otazníků neminula ani jablonecký FK. A jak to „zelenobílí„ zvládli?

Testy byly bez problémů

Utkání s Olomoucí je za námi a závěr je jasný. Zvládli to na výbornou! Systém registrace permanentkářů probíhal bez problémů a testování? Testování v areálu Střelnice v neděli od devíti hodin ráno běželo jak po drátkách. Pravda, ráno se fronty netvořily, test proběhl rychle a zpráva do telefonu přišla taky nečekaně rychle. Výsledek: negativní, paráda! Konečně se jde odpoledne na fotbal do hlediště! Při příchodu a stadion půl hodiny před zápasem už fronta na test byla, ale vše fungovalo.

SMS zprávu v telefonu zkontrolovala služba u vstupu. Tribuna A byla zaplněná podle daných podmínek, tedy s mezerami mezi obsazenými sedadly. A na „céčku„ mladí fotbalisté FK, vzorně usazení žáčci připravení sledovat své vzory. A že přišli opravdu fandové, bylo slyšet od první minuty. Při srovnání s přenosy v televizi s tichem na stadionu to byl nádherný pocit. Jsme na fotbale! Zaznamenali to určitě i hráči a Jablonec začal výborně. Jenže místo oslavného „ góóól“ přišly při úvodních šancích jen zklamané vzdechy. A po gólu hostí?

Konečně si zařvali

No přeci proto jsme tady, aby se klukům pomohlo, když je potřeba. A tak nechybělo ani klasické „ jablo, jablo , Jablonec„ , ani skandování „zelená „ – „bílá“. A odpovídala skupina, která fandí pravidelně, zákaz, nezákaz, od atletické haly.



A po penaltě v závěru první půle se konečně ozvalo ono vysněné „ góóóóól“ ! Že na stadionu nebyly ony standardní tři tisícovky diváků? Na síle fandění to až tolik poznat nebylo. Ti, kteří se na stadion dostali, o sobě dali vědět. A hráči jim za to poděkovali jak nejlíp mohli. Ještě dvakrát poslali balon do sítě soupeře. Fandové si tak pokřik vychutnali opakovaně. A s blížícím se závěrem, respektive začátkem prodloužení, přišlo něco, co nebývá běžně zvykem. Potlesk „na otevřené scéně“. A po závěrečném hvizdu pak následoval potlesk hráčů směrem k fanouškům. Konečně atmosféra jako na fotbale!

Hlad po vítězství

Po dlouhých více jak sedmi měsících mohli na tribuny první permanentkáři. Naši fanoušci i fotbalisté byli hladoví po třech bodech a tomu také odpovídal začátek zápasu…Na tribunách ještě ani neutichla gólová radost a Jablonečtí po dobrém napadání Pleštila donutili k chybě při rozehrávce brankáře Mandouse, jeho rozehrávku zachytil útočník Doležal a z dálky obstřelil olomouckého strážce branky a zvýšil na 3:1! A fanoušci se okamžitě ozvali…

Vnímali to hráči?

Byla znát podpora fanoušků? Ivan Schranz: Jasně. Zápas byl úplně jiný. Bylo to cítit, i když tam nemohlo být tolik lidí. Ale opravdu to byl rozdíl. Hlavně v závěru, když už si to vítězství lidé užívali, to bylo famózní. Co by se dělo, kdyby mohly být plné stadiony…