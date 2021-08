Jak viděl nedělní remízové utkání na jablonecké Střelnici hostující kouč Luděk Klusáček? „Průběhem ten dnešní zápas připomínal náš minulý zápas s Plzní. Dnes tedy máme aspoň bod, ale podle mě jsme byli i blízko výhře. Takže je to pro nás asi ztráta. Naše hra nebyla úplně špatná. Hlavně v prvním poločase jsme měli řadu brejků, ale nic jsme nedotáhli. Když soupeř otočil na 2:1 nebylo mi dobře. Naštěstí jsme stihli v závěru srovnat,“ hodnotil duel trenér Boheamians 1905.

Bod z domácího utkání byl málo pro lodivoda Jablonce Petr Radu. „Chtěli jsme být aktivní, soupeř nás vyděsil hned šancí v úvodu. Byli jsme potrestaní Puškáčovým gólem, to byla pro nás sprcha. My jsme neměli nic. Bohemians jsou konsolidovaný tým, mají zkušené hráče. Těžko jsme se tam dostávali. Opticky jsme možná byli v tlaku, ale větší šanci jsme neměli. Chtěli jsme to zlomit bojovností. Neladí nám to teď, jak by mělo, ale pomohly nám střídání. Dokázali jsme otočit na 2:1, ale v 93. minutě byl faul a hosté vyrovnali. Je to pro nás ztráta dvou bodů,“ litoval jablonecký kouč, který pozměnil základní sestavu hned na několika postech. „Rozhodli jsme se pro jiné hráče, dostali jsme sedm gólů ve dvou zápasech, chtěli jsme něco změnit,“ vysvětlil Rada.