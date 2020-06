Nebylo by fér, abych nějak slavil, přiznal stoper Jeřábek

/ROZHOVOR/ Ve 28. kole FORTUNA:LIGY odjel Jablonec bojovat o další důležité body do Teplic. Dlouho to vypadalo, že Stínadla budou svědky dělby bodů, až se ve třetí minutě nastavení druhého poločasu opřel do míče Miloš Kratochvíl a přisoudil výhru 2:1 hostujícímu Jablonci.

GÓL. Stoper Jablonce Michal Jeřábek svoji trefu do sítě Teplic moc neslavil. | Foto: www.fkjablonec.cz