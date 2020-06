Ve svém druhém startu za Jablonec v základu jste dal gól. Navíc jste vyhráli, takže spokojenost?

Start to byl lepší než na Slavii. (Jablonec prohrál 0:5 – pozn. autora). Samozřejmě jsem se rád vrátil do Teplic. Něco jsem tu odehrál, takže to pro mě bylo specifické utkání. Jsem rád, že jsme to zvládli za tři body. Myslím si ale, že jsme byli šťastnější tým. Teplice tam měly nějaké šance, které kdyby proměnily, tak ten zápas mohl vypadat úplně jinak.

Jaké bylo přijet do Teplic jako soupeř?

Určitě zvláštní. Jdete do druhé kabiny, rozcvičujete se na druhé půlce. Všichni hráči jsou mí kamarádi, se kterými jsem tu byl čtyři roky. Teď už jsem ale v Jablonci a koncentruji se jen na Jablonec. A jsem moc rád, že jsme to zvládli za tři body. Tabulka je hrozně vyrovnaná a nám tohle obrovsky pomůže.

Nepotkal. Ani na povídání nebyl před zápasem nějak čas. Psali jsme si s kluky v týdnu. Ale teď jsem se s nikým nebavil. V zápase samotném bylo hodně emocí, teď už jsme každý na jiný straně.Nechtěl jsem to moc slavit, protože jsem tu byl dlouhý čas. Myslím si, že by nebylo fér vůči fanouškům a bývalým spoluhráčům, abych tu před nimi nějak slavil, když oni mají svých starostí dost. Nebylo by to ode mě prostě fér.

Góly ze standardek jsou vaše specialita, že?

Samozřejmě bych byl ještě radši, kdybych takových gólů dával i víc. Jsem rád, že čas od času mi to tam padne a pomůže to týmu.



V závěru na vás byla penalta. Co se stalo?

Byla tam asi nějaká dohraná standardní situace, jinak bych tam asi nebyl. Holas (Holík – pozn. autora) to tam prodlužoval, já se tam dostal před Čmovše. Podle mě, když odehrával ten míč, tak mě dohrál. Za mě to byla penalta.