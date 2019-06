Na jablonecké Střelnici zažili turbulentní léto. Po výprodeji největších hvězd se tým kouče Petra Rada začal v pondělí připravovat na novou sezonu, ve které Severočechy čeká i předkolo Evropské ligy.

Bez Trávníka (Sparta), Hovorky a Holeše (oba Slavia). Zato se Sýkorou, Matouškem a Tsurikovem. V Jablonci se prodávalo, ale i nakupovalo. Za odchozí hráče se klub snažil najít náhradu.

Severočeši měnili s mistrovskou Slavií. Po odchodu Tomáše Holeše s Davidem Hovorkou do Edenu se opačným směrem na hostování vydali Janové Sýkora a Matoušek, který na jaře pomáhal v baráží zachránit Příbram. V jednání je ještě angažování stopera Jakuba Jugase.

V minulých dnech skončil na severu Čech i záložník Michal Trávník, který přestoupil do Sparty. O odchodu na Letnou opět jedná i zadák David Lischka. Po hostování na severu Čech skončil Ukrajinec Eduard Sobol. Toho nahradil ukrajinský obránce Andriy Tsurikov.

Jednadvacetiletý talent Matoušek už loni na podzim působil ve Slavii, ale pak se v zimě vrátil na hostování do Příbrami. Nyní Eden znovu opouští. „Beru to jako posun v kariéře. Chci samozřejmě pomoct také Jablonci, abychom se dostali do skupiny Evropské ligy a dosáhli na co nejvyšší příčky v lize. Myslím si, že to můžeme zvládnout,“ řekl Matoušek, který se sice na Střelnici objevil, ale po reprezentačních povinnostech se do tréninku zapojí až později.

Hostování pod Ještědem si zvolil sám. „Mohl jsem si vybrat – buď jít do přípravy se Slavií, nebo začít rovnou tady. Zvolil jsem tuhle cestu, abych si tu rychle zvykl a bylo to jednoduší. Ve Slavii to bude vždycky těžké se prosadit. Musel bych tam prokázat, že mám na velký evropský fotbal. V Jablonci je skvělý tým. Myslím, že mi to tady bude sedět. Mohu tady ukázat svůj potenciál a pak případně zůstat ve Slavii.“

Na pondělním srazu se Matoušek potkal s parťákem ze Slavie Sýkorou. „Před třemi dny mi psal, jestli se v pondělí uvidíme. Napsal jsem mu, že jedu do Jablonce a on mi odpověděl, že jede taky. Byl jsem překvapený a samozřejmě rád,“ líčil s úsměvem.

Sýkora se v Jablonci pokusí restartovat kariéru, která se ve Slavii i vinou zranění trochu zadrhla. „Pocity jsou super, je tu začátek další sezony. Poslední rok nebyl z mé strany úplně OK. Jsem teď natěšený a jsem rád, že můžu být v Jablonci. Je to pro mě nová výzva,“ vykládal ofenzivní štírek, který už pod Ještědem hrál, ale v sousedním Liberci. „Tady na severu je hezky, takže jsem rád, že jsem tady. V Liberci jsem zažil hezké časy, ale teď jsem v Jablonci a bude se snažit mu pomoct. Takový je fotbalový život,“ usmíval se Sýkora, který hostoval v Liberci ještě na jaře.

Další novou tváří na prvním srazu byl i ukrajinský obránce Andriy Tsurikov. „Doufám, že mě spoluhráči dobře přijmou a půjdeme společně vítězným směrem. Jsem rád, že budeme hrát kvalifikaci o Evropskou ligu. Mám vysoké ambice, tak věřím, že můžeme do skupinové fáze postoupit.“

Letní příprava bude trvat necelý měsíc. Jablonec sehraje šest přípravných zápasů, první už ve středu 19. června od 17 hodin ve Zbuzanech proti Jihlavě. Na přelomu června a července tým absolvuje soustředění v Rakousku, kde odehraje tři zápasy se zahraničními soupeři.

Odchody:

Michal Trávník (přestup Sparta Praha)

Tomáš Holeš (přestup Slavia Praha)

David Hovorka (přestup Slavia Praha)

Davis Ikaunieks (jednání o přestupu)

Jakub Janetzký (jednání o přestupu)

David Lischka (jednání o přestupu do Sparty Praha)

David Breda (jednání o hostování FK Varnsdorf)

Adam Houser (jednání o hostování FK Varnsdorf)

Bogdan Vatejelu (konec hostování)

Eduard Sobol (konec hostování)

Příchody:

Andriy Tsurikov (volný hráč, přestup)

Jan Sýkora (hostování Slavia Praha)

Jan Matoušek (hostování Slavia Praha)

Jakub Jugas (jednání o hostování)

Oliver Velich (z dorostu)

Michal Černák (z dorostu)

Tomáš Čvančara (návrat z hostování)