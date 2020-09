VLASTIMIL NOVOTNÝ

Jablonečtí fotbalisté mají za sebou týden, na který by nejraději zapomněli. Po vyřazení v Evropské lize svěřenci trenéra Petra Rady nezvládli ani pondělní ligovou dohrávku v Mladé Boleslavi. Připsali si první porážku v nejvyšší soutěži v sezoně.

„Nehráli jsme špatně, nemyslím si, že by se na nás pohárové vyřazení na Slovensku dneska nějak podepsalo, bohužel jsme v prvním poločase nedali dvě šance a právě to rozhodlo o výhře soupeře,“ komentoval porážku 0:2 jablonecký trenér Petr Rada.

Na jeho boleslavském protějškovi, jehož tým byl do té doby bez bodu, se naopak projevila úleva. „Konečně se nám podařilo na body dosáhnout,“ spadl kámen ze srdce Jozefu Weberovi.

HAITLOVA PREMIÉRA

Jablonecký trenér se nebál do základní sestavy postavil z B-týmu k druhému ligovému zápasu Patrika Haitla. „Vzali jsme ho, protože měl největší tréninkovou zátěž. Trénuje s námi, byl pohybově i kondičně dobře připraven. Zbytek střídajících hráčů dlouho nehrál. Patrik obstál, měl i velkou šanci. Odehrál kvalitní utkání, měl tam zajímavé centry,“ pochválil člena třetiligové rezervy Rada.

Teprve 22letý obránce před tím v nejvyšší soutěži odehrál jen jedinou minutu proti ostravskému Baníku (2:0) si vypracoval ještě v prvním poločase největší jabloneckou šanci. „Ze začátku jsem chtěl gólmanovi udělat kličku. On se ale dobře roztáhl a já to zkusil dát kolem něj. Bohužel nevyřešil jsem to ve prospěch týmu, což bych měl. Porážka v Mladé Boleslavi bolí hodně. Chtěli jsme to zvládnout po tom nepovedeném poháru. Ale nezvládli jsme to, prohra 0:2. My musíme zvednout hlavy a jít dál,“ uvedl pro klubový web jablonecký odchovanec a ligový nováček.

Premiéru v základní sestavě si užil. „Čekal jsem, že budu nervózní. Nervozita ale nějak nepřišla. Na hřišti jsem se cítil dobře, a to i po té neproměněné šanci. Uvidíme, jak to bude dál,“ zamyslel se Patrika Haitl.

Podle jeho slov mu pomohlo, že s A-týmem absolvoval už letní přípravu. „Určitě. Kluci, kteří by hráli místo mě, ještě neměli po zranění natrénováno. Asi to bylo zásadní i pro trenéra. Myslím, že jsem to chytil dobře,“ dodal.