Jablonec se tradičního turnaje účastní každoročně. „V českých podmínkách jsme za tento turnaj rádi, máme tři dobré soupeře a v zátěži v které jsme, nám to vyhovuje,“ pochvaloval si účast na pražském turnaji kouč Jablonce Petr Rada. Jeho tým absolvoval v prvním týdnu přípravy tvrdé kondiční dávky v podobě dvoufázových tréninků. V zápase samotném proti Dukle Praha LFA poprvé testovala kalibrovanou čáru pro posuzování ofsajdů.

V duelu proti druholigové Dukle Praha se ale Jablonec vítězství nedočkal. „Každá porážka mrzí. Hlavně v prvním poločase jsme tam zbytečně nedostupovali hráče a bojíme se chodit jeden na jednoho. Navíc, jak má soupeř šanci, tak jí hned dokáže proměnit a my se s tím pereme. Musíme být víc zodpovědní, někdy moc couváme,“ hodnotil duel jablonecký kouč Petr Rada. „Zátěž budeš ještě veliká, než odjedeme na soustředění. Jestli vůbec odjedeme, když vidíme, jaká je situace. Nechceme abychom tam odcestovali a nešli do karantény. Ta situace je trošku problémová nejen pro nás, ale pro všechny týmy. Některé týmy své soustředění už odpískaly, my ještě uvidíme,“ zakončil jablonecký trenér.

Jablonec se tradičního turnaje účastní každoročně, letos se v pražské skupině v Horních Počernicích utká výhradně se soupeři z hlavního města – kromě prvního duelu s druholigovou Duklou ho čekají ještě zápasy s rezervou Sparty a prvoligovými Bohemians 1905. Turnaj má letos jednu společnou tabulku ze všech pěti skupin hrajících se v Čechách na Moravě i na Slovensku, z kterých vzejde turnajový vítěz.

FK Jablonec – FK Dukla Praha 2:3 (1:3)



Branky: 10. Ikaunieks, 75. Nykrín – 6. Adediran, 22. Kim, 45. Buchvaldek (z pen.)

Sestava FK Jablonec 1. poločas: Hrubý – Holík, Zelený, Kubista, Krob – Hübschman – Pleštil, Kratochvíl, Werani, Pilař – Ikaunieks

Sestava FK Jablonec 2. poločas: Hrubý – Štěpánek, Martinec, Zelený, Surzyn – Považanec, Malínský, Vaníček, Smejkal, Nykrín - Torfiq