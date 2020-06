Bývalý reprezentant je i v osmatřiceti letech pro tým Petra Rady klíčovým hráčem.

„Chybělo nám nasazení a přístup, chuť. Obsazování a přístup hráčů byl strašně volný, laxní a z toho všeho pramenily chyby,“ láteřil kouč zelenobílých po nedělní prohře 0:3 na hřišti Bohemians.

Organizace jablonecké hry, kterou má obvykle na starosti právě nestárnoucí Hübschman, byla v Ďolíčku až strašidelná. Je majitel 58 reprezentačních startů, z nichž poslední už je ovšem šest let starý, pro Radu “panem nepostradatelným“? Do značné míry ano. A v žádném případě nejde jen o jeho nepopiratelný přínos přímo na hřišti.

„Nepostradatelný je vším, čím jenom může ve fotbale být. Zkušenostmi samozřejmě, kvalitou i věkem. Má skvělý vliv na naše mladé hráče,“ řekl Deníku jablonecký trenér, který si spolupráci s Hübschmanem nemůže vynachválit.

„Není to typ, který by mladé nějak deptal, dostával pod tlak, znervózňoval je. Spíš jim chce za každých okolností pomoct, poradit, ale umí i zvýšit hlas, když je to vhodné. Je to přirozený vůdce, který si nemusí respekt nijak vynucovat, ve všem za něj hovoří ta fotbalová kvalita. To, co má on, má v lize málokdo,“ popsal Rada kvality svého kapitána.

VÝBORNÝ CHARAKTER

„Cením si také jeho charakteru. To je pro trenéra možná to vůbec nejcennější. Hrál deset let venku, ve špičkovém týmu, z toho, čeho dosáhl, se mu ale nikdy nezamotala hlava. Je pořád stejný,“ ocenil Hübschmanovu skromnost a dlouhodobou schopnost zůstat nohama pevně na zemi.

Fotbalista, kterého pro profesionální fotbal vychovala pražská Sparta, odehrál svou první ligovou sezonu v roce 2000 právě v Jablonci na hostování.

Stal se pilířem obrany, později téhož dosáhl i ve Spartě. Než se vrátil v roce 2014 do Jablonce, strávil dlouhých deset let na lukrativní štaci v Šachtaru Doněck. Není divu, že jeho kariéra mezi spoluhráči budí respekt.

FOTBALOVÝ TÁTA

„Pro nás mladé má obrovský význam sedět v kabině vedle někoho, kdo toho tolik dokázal,“ potvrdil nejmladší člen ligového kádru Jablonce, teprve šestnáctiletý talent Michal Černák. „Dává nám to motivaci pracovat dál a tvrdě, jsme za to hodně rádi,“ dodal záložník, který při nedělní porážce na Bohemians odehrál celý druhý poločas a zanechal velmi dobrý dojem.

„Tomáš je první, kdo vám s čímkoli pomůže. Můžeme se ho zeptat, napsat mu, vždycky je tu pro nás. Takový náš fotbalový táta,“ ocenil Černák přístup spoluhráče, který je o dvaadvacet let starší.

Hübschman bude podle zpráv z klubu na nadstavbu určitě připravený, Jablonec ji zahájí v neděli na hřišti Viktorie Plzeň.

Aleš Vávra