Ve švýcarském Nyonu bylo vylosováno 2. předkolo Evropské ligy. Akt se týkal také jabloneckých fotbalistů, kteří narazí buďto na soupeře z Arménie, nebo Severní Makedonie. Vyzvou vítěze souboje Pjunik Jerevan – FC Škupi.

„Je to neznámá pro nás. Pjunik se ale často objevuje v předkolech. Musíme je sledovat teď v prvním předkole, připravit se na to. Získáme o soupeřích informace a nemůžeme nikoho podcenit. České týmy se přesvědčily, že to není nic jednoduchého s týmy z těchto destinací,“ říká k losu jablonecký trenér Petr Rada.

„Počkáme, až odehrají první kolo a uvidíme, kdo postoupí. Pak se dozvíme, s kým hrajeme. Ještě před tím nás čeká začátek ligy, takže musíme vzít všechno popořadě. Teď je příprava, potom začne liga, a až pak nás čeká Evropská liga,“ dodává pro klubový web kapitán Jablonce Tomáš Hübschman.

Jablonec dnes odehrál první přípravný zápas, ve kterém porazil Jihlavu 3:0 (1:0) góly Pilíka, Fábryho a Velicha. Ze slávistických posil nastoupili Jugas se Sýkorou, který nasadil kapitánskou pásku. Matoušek ještě odpočíval.

Jablonec – Jihlava 3:0 (1:0). Branky: 43. Pilík, 66. Fábry, 73. Velich.

Jablonec: I. poločas: Hrubý – Kratochvíl, Jugas, Břečka, Sýkora – Pleštil, Pilík, Kubista, Fábry, Peřina – Chramosta. II. poločas: Hanuš – Pleštil, Jugas, Kubista, Peřina – Kratochvíl, Fábry, Hübschman, Považanec, Sýkora – Chramosta.