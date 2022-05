Hostující kouč Karviné Bohumil Páník jen těžko hledal slova, jeho tým po porážce definitivně sestoupil do druhé ligy. „Zhaslo nám poslední světélko v tunelu. Někteří hráči dnes neodevzdali to, co jsme očekávali. Po zisku míče jsme chtěli hrát fotbal před vlastní šestnáctkou a to byla chyba. Domácí nás trestali a to je ještě 2:0 pro nás milosrdný výsledek. Chybělo nám dnes spousta fotbalových hráčů, kdyby byli k dispozici, možná by to vypadalo lépe. Jenže domácí byli fyzicky silní a nenechali nás příliš hrát. Byli jsme domácím spíš jako kompars, Jablonec si šel jasně za vítězstvím,“ konstatoval karvinský kouč po sestupu. „Mužstvo se mentálně propadalo každou porážkou víc a víc. Teď si musím sednout se sportovním manažerem a vyhodnotit, s kým můžeme a nemůžeme počítat pro příští sezonu,“ dodal v tichosti zklamaný kouč Karviné.

Na domácí straně zažil vítěznou premiéru na domácí lavičce nový hlavní kouč Jablonce Jiří Vágner. „Dařilo se nám plnit věci, které jsme si řekli a dali jsme dva góly ze standardek. Vycházelo nám postavení a rozestavení na hřišti, bylo to od nás dobré. Byla u nás vidět chuť a touha to zvládnout. V druhé půli nás Karviná zaskočila rozestavením na tři útočníky. Tím nás hosté trochu vyhodili z tempa a my jsme ustoupili z toho, co jsme předváděli první poločas. Karviná chtěla něco změnit a zkusit to, což je logické, příště se s tímhle musíme lépe srovnat. Dohráli jsme to ale v klidu. Jejich tlak pak opadl, bylo to docela pod kontrolou. Zvládli jsme to, je to důležité vítězství. Udělali jsme první krok, shodili jsme takový ten první batoh, musíme ale makat dál,“ pravil nový jablonecký kouč.

Velké penzum práce odvedl na podhrotu hrající Vojtěch Kubista. „Myslím, že to byla asi největší změna. Vsadili jsme na bojovníka a jablonecké odchovance. On nám už takhle vejš pomohl v minulosti, i dnes to zvládl velmi dobře,“ pochválil trenér jabloneckého odchovance.

„S trenérem Radou jsme dál v kontaktu, v týdnu jsem mu ještě volal. Říkal, že na nás myslí, že to musíme zvládnout. Fandí nám dál. Určitě bude po zápase volat,“ dodal Vágner. „My jsme to dnes prostě museli zvládnout. Myslím si, že i trenér Rada je doma rád. Byla tam vidět touha, zvládnout ten zápas. I osobně cítím úlevu. Byl to můj první zápas v této roli, bylo to pro mě osobně stejně těžké jako pro kluky,“ zhodnotil vítěznou premiéru u týmu nový jablonecký kouč.