Útočník Vojtěch Patrák je odchovanec Sparty Praha a ligový debut zažil v roce 2020 v dresu Sparty proti Plzni. Na jaře roku 2021 působil v druholigové Jihlavě a jaro 2022 strávil na hostování v Pardubicích. Nyní bude oblékat jablonecký dres a v kabině má další parťáky ze Sparty Václava Sejka a Matěje Polidara. "Je to pro mě samozřejmě jednodušší, když tady mám kluky. Ptal jsem se Sejkyho, než jsem šel sem, jak to tady vypadá a říkal samé pozitivní věci. Takže jsem do Jablonce šel už s nějakou myšlenkou a jen se mi to tady všechno potvrdilo. Je tady super zázemí a spoluhráči jsou super. Takže jsem spokojený, že jsem tady," říká čerstvá posila jabloneckého týmu.

Rodák z Lagosu Joshua Akpudje je novým hráčem Jablonce! Stoper z Nigérie, který poslední dva roky působil v Lotyšsku a Litvě, podepsal v Jablonci smlouvu do 30. června 2024.

Od roku 2020 působil Joshua Akpudje v Lotyšsku, kde byl nejdříve v lotyšském klubu BFC Daugavpils a další sezónu strávil v FK Panevėžys v Litvě. V litevském klubu také naskočil do kvalifikačních zápasu Evropské konferenční ligy UEFA. Nyní bude 192 cm vysoký stoper oblékat dres Jablonce. "Je to sen každého mladého hráče bojovat o svou budoucnost. Jsem vděčný Bohu za příležitost být v Jablonci. Teď je čas začít pracovat na lepší budoucnosti," říká čtyřiadvacetiletý stoper.

Joshua Akpujde je v Jablonci již od utkání proti Spartě a společně trénoval s týmem. A právě zápas proti Spartě sledoval na vlastní oči na Střelnici. "Jsem šťastný, že jsem mohl vidět zápas. Byl to hodně dobrý zápas, málokdo čekal takový výsledek od kluků a kluci tam nechali všechno. Bylo to pro ně těžké ještě s červenou kartou. Viděl jsem to jako takový závazek, že kluci byli agresivní a hladoví. Tohle každý klub potřebuje. Když jsem to viděl a dám tomu svých sto procent, můžeme tohle dokazovat v sezóně častěji," říká Joshua Akpudje, který bude v Jablonci nosit dres s číslem 44.