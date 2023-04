Do Plzně nejeli Jablonečtí, i přes zlepšené výkony v posledních kláních, rozhodně jako favorité. Těmi byli domácí borci a od začátku to bylo na hřišti vidět. A proto si také tři body za vítězství nenechali vzít.

Plzeň - Jablonec | Foto: fkjablonec.cz

Již v osmé minutě měli Jablonečtí štěstí, když po překvapivé ráně Vlkanovy z úhlu gólman hostí Hanuš jen sledoval, jak se míč odráží od břevna jeho branky. Do vedení pak mohli již Plzeňští jít v 19. minutě, hosty ale podržel Hanuš, který ještě střelu mířící do protipohybu dokázal vykopnout. Plzeň byla pernamentně v tlaku, do slibných možností se dostával Chorý a po jednom jeho pokusu zachránila Jablonec opět branková konstrukce.

A Chorý mohl skórovat o několik minut později, jeho hlavička ale mířila vedle levé tyče branky hostí. Když už se zdálo, že Jablonečtí uhájí v poločase bezbrankovou remízu, přišla v nastaveném čase dělovka Sýkory z možná 20 metrů do šibenice Hanušovy branky a do kabin se šlo za vedení Plzně 1 : 0. Nutno podotknout, že vedení bylo, vzhledem k obrazu hry, naprosto zasloužené.

Hübschman pojistil alespoň bod. Polidar mířil těsně nad břevno

Ve stejném duchu pak zápas pokračoval ve druhé půli. Po pár minutách hry hlavičkoval Mosquera z dobré pozice těsně vedle, poté dnes aktivní dvojice Chorý s Vlkanovou vytvořila závar před Hanušem, ten střelu Vlkanovy pouze vyrážel, Chorý se ale k dorážce nedostal a skóre se neměnilo. Změnil ho až obětavě bojující Jablonec, když v 66. minutě vyrovnal. Po rohovém kopu zůstali hosté před domácí brankou, Polidar poslal balon na branku, tam naskakoval Hübschmann a balon skončil v síti domácí branky. Zda jablonecký kapitán byl poslední, kdo se míče dotkl, ale není jasné.

A hosté mohli dokonce jít do vedení hned vzápětí, když domácí nechali pálit z hranice šestnáctky Považance, brankář Staněk ale domácí podržel. Co se ale nepovedlo v 68. minutě, povedlo se v 74. minutě. Jablonecká legenda Hübschmann poslal balon na Polidara, ten se zbavil bránícího Kopice a prostřelil domácího gólmana Staňka - 1 : 2. Radost hostí ale neměla dlouhého trvání. O tři minuty později , v 77. minutě, Plzeň vyrovnala. Holík zprava poslal balon na Havla, ten prodloužil na Vydru, který pod padajícím Hanušem poslal míč do branky hostí. A bylo ještě hůř.

Neuběhlo ani pět minut a Plzeň šla opět do vedení! U obratu byl opět Vydra, jeho střela pod břevno znamenala obrat v utkání. A střídání Vydry za Vlkanovu se ukázalo být dobrým tahem trenéra Michala Bílka. Vydra měl i další slibnou příležitost, když šel sám na Hanuše, střelu ale zastavila tyč. Mohlo být i vyrovnáno – Sejk pálil na vzdálenější tyč Staňkovy branky, ten dokázal míč vytlačit jen k dobíhajícímu Ikaunieksovi, ten ovšem pálil vysoko nad. A tím bylo definitivně rozhodnuto. Ze zápasu odešli jako vítězové domácí fotbalisté, obětavě bojující Jablonečtí ale nebyli daleko od překvapivého výsledku.

Domácí lodivod Michal Bílek prožíval dramatické utkání velmi emotivně. „Sehráli jsme velmi dobrou první půli, dobře jsme kombinovali. Věděli jsme že Jablonec měl náročný program, chtěli jsme aby hodně běhali a byli pod tlakem. Ke konci první půle jsme dali gól. Škoda, že jsme nepřidali druhý gól. Měli jsme za celý zápas asi čtyři tyčky. Nejsme schopní soupeře dorazit. Ve druhé půli se soupeř dostal do hry a my inkasovali dvě hloupé branky. Jsem rád, že jsme to dokázali otočit. Body potřebujeme a jsme tím dál ve hře o nejvyšší příčky. Nebylo to jednoduché v naší situaci, ale svědčí to o naší síle. Věřím, že nás to povzbudí,“ pravil kouč Viktorie.

Jablonecký kouč David Horejš hořekoval nad promarněným závěrem svého týmu. „Sehráli jsme tu dva odlišné poločasy. První byl nervózní, kazili jsme a našimi ztrátami jsme to domácím strašně ulehčili. Tím jsme se dostávali pod tlak. Místo abychom protáčeli hru, tak jsme kazili jednoduché přihrávky. V tom jsme se zlepšili až v druhém poločase, v tom byl největší rozdíl. O poločase jsme na kluky apelovali, aby se zklidnili. Mužstvo pak odevzdalo skvělý výkon, dokázali jsme to otočit, jenže místo toho abychom to udrželi, tak tam děláme nějaké patičky a kraviny. Domácí to pak otočili a my už jsme nedokázali ten zápas urvat, měli jsme tam ještě šanci v závěru Ikaunieksem,“ litoval závěru jablonecký kouč. „Klukům jsem po zápase ale poděkoval za výkon. Takový soupeř prostě potrestá každou chybu. Ale při druhém gólu tam prostě nemůže Polidar hrát patou, tam se to musí odehrát do bezpečí, takhle se velké zápasy nehrají. Mrzí mě, že když už jsme to dokázali otočit a dostali soupeře do úzkých, tak ho sami zase posadíme do sedla. A Plzeň nás za to dokázala potrestat. Jsem rád, že jsme se herně zvedli a bylo to druhý poločas vidět. Věřím, že se z toho poučíme, ukážeme si, kde byly chyby. Dneska kluci zvládli i standardky. Mrzí mě hlavně druhý gól, zbytečně jsme tam hráli patou. Klukům teď dáme volno, hráli jsme tři utkání během šesti dnů. Věřím, že budeme plní elánu do dalšího zápasu,“ dodal Horejš před blížícím se derby z Libercem.

FC Viktoria Plzeň : FK Jablonec 3 : 2 (1 : 0)

Branky: 45+3. Sýkora (Bucha), 77. M. Vydra (M. Havel), 82. M. Vydra (Mosquera) – 66. Polidar (Považanec), 74. Polidar (Hübschman)

FC Viktoria Plzeň: Staněk – Holík, Pernica (73. Jemelka), Hejda (C), M. Havel – Kalvach, Bucha – Sýkora (73. Kopic), Vlkanova (63. M. Vydra), Mosquera (90+2. Pilař) – Chorý (73. Durosinmi).

Náhradníci: Tvrdoň, Zadražil – Květ, Kaša, Jirka, Ndiaye.

Trenér: Michal Bílek

FK Jablonec: Hanuš – Král, Martinec, Heidenreich – D. Souček, Považanec (88. Ikaunieks), Hübschman (C), Černák (83. Surzyn), Polidar – Sejk, Chramosta (61. Patrák).

Náhradníci: Surovčík – Štěpánek, Konda, Akpudje, Breda.

Trenér: David HorejšRozhodčí: Orel – Caletka, Ratajová

Diváci: 8309