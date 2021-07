Jak dlouho se věnujete cyklistice a proč právě kolu?

První závody na kole jsem jel v první třídě v roce 2012, v pěti letech. Ke kolu mě přivedli rodiče a jejich kamarád Michal Benda se později stal mým trenérem. Jako malý jsem jezdil fandit na závody Honzovi Nesvadbovi, reprezentantovi ČR v cyklokrosu a MTB. A navíc to byl taťkův bratranec.

Zkoušel jste i jiné sporty?

Přespolní běhy a běh na lyžích. Jsem členem TJ Sokol Velké Hamry. Účastnil jsem se Českého poháru na běžkách. Letos jsem s taťkou vyzkoušel skialpinismus. Rád hraji taky lední hokej. V zimě mám pauzu od kola a trénuji na sněhu.

Bylo těžké dostat se na ME?

Jel jsem tři nominační závody na horských kolech v červnu. Nominaci komplikovala situace s koronavirem, kdy žákovské kategorii byly zrušené závody v dubnu a v květnu. O nominovaných se rozhodovalo na poslední chvíli, teprve týden před odjezdem jsem získal jistotu, že na ME pojedu.

Jaké závody jste na ME jel?

Jel jsem 4 závody: XCT to byla časovka jednotlivců na určení startovních pozic. XCR – týmová štafeta, 3 členné týmy, potom ještě XCE – eliminator – vyřazovací souboj 4 závodníků na 500 metrů dlouhém okruhu a také XCO – olympijské cross countryZávodů v Pile se zúčastnilo cca 550 dětí z 23 zemí.

Co konkurence, byla tvrdá?

Jednalo se o mé první mezinárodní závody. Neměl jsem do této doby srovnání. Závodilo nás 85, Italové, Němci, Rakušané, Norové i Švýcaři. Většinou Mistři v dané kategorii ve své zemi. Na ME jsem odjížděl s ambicí na medailové umístění. V týmové štafetě jsem zajel nejrychlejší čas kola, proto jsem do závodu startoval z první řady. Hned v prvním kole jsem si vytvořil značný náskok a udržel jsem ho po zbytek závodu. Úspěch přišel i ve štafetě…Mimo vítězství v XCO jsem společně s Hankou Vikovou a Robertem Mitášem vybojoval 4. místo s týmové štafetě.

Jaké tratě na vás čekaly?

Závod byl delší, než je obvyklé v ČR. Závod měřil 10 km s převýšením 400 m a trval, pro mě, 40 minut. Jednalo se docela náročnou trať, plnou technických pasáží, strmých výjezdů, prudkých sjezdů, skoků. Jednalo se asi o nejnáročnější trať, na které jsem doposud závodil.

Jak jste se probojoval do reprezentačního týmu?

Od loňského roku jsem členem MTB „Lvíčat“ , tedy mládežnického výběru ČR.

Jezdíte různé typy závodů, které máte nejraději a které méně a proč?

Nejraději mám klasické cross country závody na horských kolech. Letos na jaře jsem si vyzkoušel časovky na silničním kole, které mě bavily. Těším se na podzim, na závody v cyklokrosu.

Trávíte prázdniny na závodech nebo máte také volno?

Letos jsou závody i o prázdninách z důvodu koronavirové jarní pauzy. Mistrovství ČR horských kol se koná v Harrachově na konci srpna. Jsem zvědavý na trať. V Harrachově se ještě takové závody nekonaly. Na začátku srpna mě čeká soustředění s týmem v Českém ráji.

Co a kde studujete?

Studuji na víceletém gymnáziu Dr. Randy v Jablonci nad Nisou. Baví mě fyzika a matematika. Navštěvuji ještě ZUŠ v Tanvaldu, kde hraji na housle.

Jaké máte plány v cyklistice?

Obhájit titul Mistra ČR na závodech v Harrachově. Těším se na podzimní cyklokrosy, kde budu závodit s o rok staršími kluky. Rád bych se nominoval na ME MTB v roce 2022. Také se chystám vyzkoušet hromadný závod na silničním kole.Čekají vás o prázdninách ještě nějaké závody?Ano, Pražský MTB pohár, Český pohár MTB v Hlinsku a MČR MTB v Harrachově.