Jablonečtí se ale museli kromě absence diváků popasovat ještě s jedním nepříjemným okamžikem. Ve 48. minutě byl vyloučen stoper Dominik Plechatý. Téměř celý druhý poločas tak domácí dohrávali o desíti. Těsný náskok 1:0 ale uhájili až do závěrečného hvizdu. Do tabulky si tak připsali tři body a jsou stále třetí.

Jak byste zhodnotil vítězný zápas proti Zlínu?

Když jsme hráli ještě v jedenácti, tak jsme docela dobře kombinovali odzadu. Ve druhé půli už to bylo o tom jít do bloku a ubránit výsledek, což se nám podařilo. Jsem za to moc rád, protože to byl těžký zápas. Jestli se nepletu, tak jsme Zlín pustili ve druhém dějství jen do jedné šance. Myslím si, že jsme utkání zvládli dobře.

Už v přípravě se vám dařilo, když jste připravoval šance pro spoluhráče. Teď jste sám dal gól, navíc proti svému bývalému týmu. Je to hodně cenná branka?

Já si vážím každé branky. Můj post mi navíc velí doplňovat kluky dopředu a běhat nahoru dolů. Rozhodně jsou ale důležitější tři body. Připravovali jsme se na to, jak celý zápas bude vypadat, ale nikdo nevěděl stoprocentně, jak to nakonec bude. Jsme rádi za tři body, protože jsou hodně důležité.

Jak se vám hrálo, když na stadionu nebyli fanoušci?

Dobré bylo, že jsme podobnou atmosféru zažili už v duelu s Varnsdorfem. Proti Zlínu to bylo stejné. Výhoda je, že slyšíme všechno a můžeme na hřišti lépe komunikovat. Je ale škoda absence diváků, protože fotbal se hraje pro lidi, a když nemohou být na stadionu, tak je to smutné. Nedá se ale nic dělat.

Využili jste většího klidu ve svůj prospěch?

Na hřišti šlo slyšet každé slovo. Tato situace je snadnější v tom, že když na někoho něco zařvu, tak to druhý hráč slyší lépe, než když budou na stadionu lidi. Na druhou stranu k fotbalu lidi patří a je škoda, že tu nemohli být.

Jak moc náročné na psychiku bylo zvládnout téměř celý druhý poločas v oslabení?

Za mě to bylo dlouhých čtyřicet minut. Je to o tom jít do bloku, dobře se posouvat a komunikovat, což si myslím, že jsme dělali dobře. Všechny řady fungovaly výborně. Zlín jsme pustili snad jen do jedné šance.

V příští kole vás čeká Slavia, kde musíme hrát bez tří hráčů a vyloučeného Plechatého. Jak moc náročný zápas to bude?

Bude to náročně, protože Slavia vede ligu. Na druhou stranu tam pojedeme s tím, že nemáme co ztratit. Sice někteří kluci nebudou moci hrát, což je škoda, ale jsou tady i jiní hráči, kteří jsou také výborní fotbalisté, takže se toho vůbec nebojím.