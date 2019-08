Mladá Boleslav v týdnu hrála pohárové utkání, kdo ale čekal, že se to projeví na její hře, mýlil se. Žádný úbytek sil se neprojevil, a tak jablonečtí borci od začátku čelili běhavému soupeři, který hned v úvodu mohl skórovat po chybě domácí obrany. A po většinu první části hry to byli hosté, kdo působil aktivněji. Jenže Jablonec má Jovoviče. Ten ve 22. minutě zamotal hlavy obráncům hostí a z hranice šestnáctky mířil přesně k tyči. Hostující Šeda byl „krátký“ a domácí vedli 1:0.

Hra se poté vyrovnala a Jablonečtí s přehledem svůj náskok bránili a vyráželi do rychlých kontrů. Druhá půle pak přinesla nápor hostí a domácí obránci nevěděli, kam dříve skočit. Jenže hosté, ač silní na balonu, působili před domácí brankou bezradně a neuměli se prosadit do střeleckých pozic. A tak domácí, kteří téměř dvacet minut nebyli na míči, udeřili po druhé. Po sehraném trestním kopu zvyšoval Doležal. Hostům se sice v závěru podařilo snížit, k vyrovnání to však nedotáhli. Naopak, po úniku Kratochvíla je zachránila od pohromy tyčka! A tak tři body zůstaly v Jablonci.

Trenér Petr Rada zápas okomentoval slovy: „Jsem za výhru rád. Hráli jsme s týmem, který má nejlepší formu z celé ligy. Hrají velice dobře. Věděli jsme, že to pro nás bude velice těžký zápas. Ale my jsme to zvládli a dali dvě branky. Jovovićem a jeho kličkami jsme vedli do poločasu. Aktivně jsme chtěli vstoupit do druhé půle, ale to se nám nepovedlo. Něco jsme přečkali a sami dali druhý gól z nacvičeného signálu. Bylo to natrénované a krásně sehrané. I poté nás Boleslav přehrávala, byla lepší v držení míče a do zápasu se dostala zpět kontaktním gólem. Sami jsme mohli několikrát rozhodnout třetím gólem. Boleslav už všechno vrhla do útoku. Dovedli jsme to i se štěstím do vítězného konce. Forma Boleslavi je, takže o to více si dnešního vítězství ceníme. Vyhrát dvakrát za sebou doma, to je vždy důležité,“ pochvaloval si plný bodový zisk. Naši fotbalisté jsou totiž doma stoprocentní, spolu s loňskou sezonou doma desetkrát v řadě zvítězili. „S tím jsem samozřejmě spokojen. Hlavně tedy s body, s hrou už tolik ne. Děláme body a to je pro nás důležité. Pracujeme na tom abychom byli ještě lepší, máme teď dva zápasy do repre pauzy, pak se nám snad nějací hráči uzdraví,“ vzhlíží k dalšímu programu kouč Jablonce.

FK Jablonec – FK Mladá Boleslav 2:1 (1:0)

Branky: 22. Jovović, 65. Doležal (Sýkora) – 80. Ladra (Budínský)

Karty: 90+2. Chramosta (JAB) – 15. Bucha (MBL), 34. Pudil (MBL)

FK Jablonec: V. Hrubý – Li. Holík, Jugas, Plechatý, Krob – Jovović (82. Chramosta), Hübschman (C), Považanec (76. T. Pilík), Sýkora – Matoušek (56. Kratochvíl), Doležal.

FK Mladá Boleslav: Šeda – Křapka (77. Pech), Takács, Pudil, Fulnek – Bucha, Matějovský (C), Budínský, Ladra, Jiří Klíma (65. Wágner) – Auer (60. Hubínek).

Rozhodčí: Klíma – Blažej, Caletka

Diváci: 3 053