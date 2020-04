Po dlouhé době konečně změna a naděje. Jablonečtí prvoligoví fotbalisté po dlouhé individuální přípravě opět zažijí v době koronavirové krize týmové tréninky v menších skupinách.

„Od války je to největší situace, kterou tady zažíváme. Samozřejmě opatření jsou správná, abychom tu nemoc co nejdřív eliminovali. To, že od pondělka můžeme začít, je povzbuzující. I když teď ještě přesně nevím, v jakém režimu. Mělo by být více přehledné, jak to bude. Chci sezonu dohrát, LFA to chce dohrát, chceme to všichni,“ řekl Petr Rada (na snímku), zkušený trenér FK Jablonec .

Dnes se podle oficiálního klubového webu tým rozdělí na tréninkové skupiny a začne příprava na hřišti. „Budeme muset dělat nějaká přihrávková cvičení, kde nebudete v kontaktu. A nic jiného. Spolu s realizačním týmem připravíme nějaké ty posilovací cviky. Musíme to nějak vystřídat, abychom dodržovali to, co se má. Nějaké cviky určitě jdou, dělají to tak v Německu. Samozřejmě to není to pravé ořechové, protože potřebujete kontakt, přáteláky, větší počet hráčů. Ale věřím, že k tomu se dojde. Pro ty hráče je důležité, že budou mít balon. Sice ho mohou mít doma, že si budou někde samostatně kopat na bránu, ale to hřiště je prostě důležité. Už potřebujeme, aby hráči byli spolu, trochu se jim zvedla nálada, byli mezi sebou a věděli, že to jde dobrým směrem, že ta nemoc snad ustupuje.“

Na společnou přípravu se těší i samotní hráči. „Snažili jsme se každý makat, jak nejlépe uměl, být pozitivní, ale myslím, že se všichni hrozne těší. Jsme týmový sport, jme zvyklí na kabinu, nikdo nechtěl pořad sám běhat po lesích. Pro každého je to nové, všem by i v hlavě pomohlo, kdyby už bylo nějaké datum, kdy se začne i v lize. Vím, že to je těžké a vše se muže měnit. Tohle je ale první krok, tak jsem za něj rad a těším se na další postupné kroky,“ uvedl jablonecký stoper Michal Jeřábek, jenž si nedávno vynutil odchod z Teplic.

Na sportovišti může být osm hráčů a nezbytně nutné osoby z realizačního týmu.