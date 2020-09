Trenér Opavy Radoslav Kováč litoval u svého týmu brzké inkasované branky. „Dostali jsme brzy vlastní nešťastný gól a to nás zaskočilo. Po standardce a odrazu přišel druhý gól domácích. Jablonec si za vítězstvím více šel. Až koncem poločasu jsme se dostali do hry kontaktní brankou na 2:1. Také v druhé půli jsme do zápasu vstoupili dobře a byli jsme lepší. Holík měl tutovku na 2:2, bohužel nedal. Pak jsme dostali na 3:1 a bylo takřka po zápase. Mrzí mě, že umíráme na krásu. Máme strašně malej tlak, nevystřelíme, kolem vápna furt nějaké narážečky. Jablonec má tři centry a dá z toho tři góly. My jsme v tomhle směru málo efektivní a hladoví ve vápně soupeře. V šesti odehraných kolech nás nepřehrál skoro nikdo, ale jsem zklamaný z toho hladu dát tížený gól. Kolem vápna soupeře musí lítat centry, podobně jak to dělal za Jablonec Hrubý,“ nechal se slyšet opavský kouč.

FK JABLONEC - SC OPAVA 4:1 (2:1)



Branky JAB: 3. Joss Didiba (pen.), 37. Tomáš Hübschman (pen.), 73. Ivan Schranz (pen.), 90. Jakub Považanec (pen.)

Branky OPA: 42. Bartosz Pikul (pen.)

Na jablonecké straně panovala u trenéra Petra Rady spokojenost. „Vyhráli jsme a určitá spokojenost u nás je. Po prvně jsme se dostali doma rychle do vedení, brankou na zadní tyč. Dál jsme měli spoustu šancí, ale některé pochytal skvělý Fendrych. Dopředu jsme byli velmi aktivní, hlavně na pravé straně u Ladry. Dostali jsme se dovedení 2:0 brankou Tomáše Hübschmana, ale co nás zlobí, je to, že jsme se po brance zbytečně zatáhli. Opava toho využila, ztratili jsme na půlce balon, soupeř se dostal do kontaktního gólu a my začali zbytečně zmatkovat. V druhém poločase jsme do zápasu investovali víc, vyšla nám střídání, hlavně Hrubý, když zacentroval na třetí branku, tam nás to uklidnilo úplně. Čtvrtý gól byl tečovaný, finální fáze byla někdy nepřesná. Ale je pro nás pozitivní, že jsme byli v šestnáctce v tolika lidech a snažili se i přesto o zakončení,“ viděl pozitiva na nedělním výkonu kouč týmu ze Střelnice. „Udrželi jsme se v první polovině tabulky. Až na pasáž těch posledních pěti minut prvního poločasu jsem víceméně spokojen. Soupeř tam měl nebezpečné hráče směrem dopředu. Investovali jsme víc sil, více pracovitosti, měli jsme tam dobré akce. S výhrou jsem spokojen. Jen mě mrzí, že jsme z tolika šancí něco víc neproměnili,“ konstatoval dále Rada. Jak se Jablonec oklepával z vyřazení z pohárové Evropy a následné porážky v Mladé Boleslavi? „V Evropě jsme vypadli v prodloužení, byli jsme z toho otřesení, ale takový fotbal někdy je. Do 60. minuty to nebylo z naší strany špatné utkání, ale opakuji, že pokud dáme tři góly venku v pohárovém utkání, tak bychom měli postoupit. V Boleslavi jsme nuceně museli vystřídat stopera, prohráli jsme, ale já bych to s pohárem nespojoval. Dnes jsme znova vyhráli, nějaké série, do toho mě netlačte, to nechám na jiných,“ utnul spekulace o krizi kouč Jablonce.