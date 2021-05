/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Jablonce protáhli ligovou neporazitelnost už na deset zápasů a stále drží senzační druhé místo tabulky FORTUNA:LIGY. Během této série vyhráli svěřenci trenéra Petra Rady hned osm utkání. V 30. kole porazili Severočeši doma Olomouc 3:1, přestože museli otáčet nepříznivý vývoj v deseti hráčích. Dva góly vstřelil Ivan Schranz, jenž se s třinácti trefami v sezoně dotáhl na nejlepšího ligového kanonýra, kterým byl před víkendem Jan Kuchta ze Slavie.

Fotbalisté Jablonce i v deseti porazili Sigmu 3:1. | Foto: Foto: FK Jablonec

„Kroků je ještě hodně, jdeme zápas od zápasu. Čekají nás čtyři kola. Sledujeme soupeře, ale hlavně se musíme koukat na sebe. Vytvořila se tu parta a kádr, kdy si hráči vyhoví. Je pro mě důležité, aby kabina fungovala. Zatím nám to funguje, hráči hrají za sebe, za klub, musí mít z fotbalu radost a podřizovat mu vše, to je pro mě to nejdůležitější. Dnes to jsou pro nás další tři důležité body,“ řekl jablonecký kouč Petr Rada.