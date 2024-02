Na jablonecké Střelnici bylo vidět v dalším kole FORTUNA:LIGY zajímavé fotbalové utkání. Na sever Čech přijel soupeř z jihu republiky. Domácí premiéra se svěřencům trenéra Látala povedla. České Budějovice vyprovodili výsledkem 5:2.

Také druhý jarní zápas Jablonce nabídl přestřelku, tentokrát už ale s vítězným koncem pro Látalův tým. Jablonec měl v úvodním dějství lehce více ze hry, nicméně Jihočeši ze standardní situace srovnali krok. K vidění byl prvních pětačtyřicet minut poměrně útočný fotbal. Do kabin šly týmy za nerozhodného stavu 1:1.

Strhnout vedení na svoji stranu se Jablonci podařilo hned po dvou minutách hry druhé půle. Po nakrátko rozehraném rohovém kopu poslal do vápna centr Nebyla a Martinec na zadní tyči dotlačil míč zblízka do sítě na 2:1. Třetí gól přidal Tekijaški. Ale hosté z ničeho nic v 62. minutě snížili. Do závěrečného hvizdu už stálo střelecké štěstí na straně Jabloneckých, kteří přidali další branky a zarovnali počet na pět.

Zelenobílí po dominantním výkonu ve druhém poločase porazily České Budějovice 5:2. Pět vstřelených branek si navíc rozdělilo pět různých střelců – Čanturišvili, Martinec, Tekijaški, Nebyla a Drchal. Za hosty se prosadili Hellebrand se Suchanem.

Jablonec si tak v důležitém souboji připsal tři body. A z jablonecké kabiny se po zápase nesly tóny vítězné písničky Pátá od Zuzany Norisové, které demonstrovaly pět branek v síti soupeře.

Jihočeský trenér Jiří Lerch hodnotil porážku následujícími slovy. „Dnes je to pro mě horší hodnocení, než před týdnem po výhře s Baníkem. První poločas jsme ještě drželi s domácími krok, bohužel jsme brzy inkasovali hned po startu druhé půle. Za stavu 3:1 jsme ještě dokázali snížit na 3:2, pak už ale Jablonec kontroloval hru. Problémy nám dělal vysunutý Martinec. Nevyhrávali jsme s ním osobní souboje a Jablonec z toho těžil. Rozhodl asi začátek druhé půle. V zimě jsme pracovali na defenzivě, ale dnes jsme dostali pět branek. Určitě na to měl vliv brzký gól hned po poločase. Pozitiva bych našel asi v tom, že jsme byli nebezpeční směrem dopředu. Ale dnes převládají hlavně negativa,“ konstatoval kouč Jihočechů, který ale neskládá zbraně ani před dalšími ligovými koly. „Jdeme zápas od zápasu, dnes nám to bohužel nevyšlo. Hráli jsme venku, navíc s Jabloncem, který má kvalitní tým a individuality. Severočeši určitě půjdou nahoru tabulkou. My musíme sbírat body s jinými týmy,“ má jasno kouč Českých Budějovic.

V dobré náladě hodnotil vítězství jabloneckých barev kouč Jablonce Radoslav Látal. „Byl to pro nás těžký zápas především po psychické stránce. Nevěděli jsme, co s námi udělá zápas na Slavii, kde jsme dostali velkou ránu v nastavení. Teď šlo prakticky o šest bodů a kluci to vnímali. Bylo to hodně o hlavě. Těší mě, že střílíme tolik branek. Ale na můj vkus děláme stále drobné chyby, které nám soupeř hned potrestá. Dnes třeba u toho gólu na 1:1. Podařilo se nám ale brzy odskočit, ale zase jsme dostali snížení na 3:2 a zase jsme byli pod tlakem. Těší nás předvedená hra dopředu, ale musíme i tam nějaké věci dotáhnout,“ uvedl k zápasu kouč Jablonce.



FK Jablonec – SK Dynamo České Budějovice 5:2 (1:1)

Branky: 8. Čanturišvili, 47. Martinec (Nebyla), 58. Tekijaški (Nebyla), 72. Nebyla (Kratochvíl), 90+1. Drchal (Houska) – 18. P. Hellebrand (Suchan), 62. Suchan (Trummer)