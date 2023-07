Za fanoušky bych chtěl vyjádřit uznání majiteli. Situaci sledujeme, prožíváme sezónu vždycky velice intenzivně. Průvan, který teď nastal, bereme jako velký signál, že mu na fotbalu tady záleží. Známe Miroslava Peltu jako člověka, který se nevzdává a usiluje vždycky o to, aby sezóna k něčemu vypadala. To, co se teď personálně stalo je pro nás signál, že se zase máme na co těšit. To platí jak o hráčích, tak o trenérovi, kterého pamatujeme jako hráče. Hodně si od toho slibujeme a budeme se těšit na fotbalové zápasy. (fanoušek)

Pak už přišly na řadu otázky a odpovědi.

1. Jak to vypadá s Jovovičem? Do přípravy nenastoupil, proč? Když na podzim hrál vykazoval slušnou výkonnost.

Důvod byl jen zdravotní. Byl nemocný, odjel na reprezentační sraz… teď má herní výpadek, proto ani nehrál v závěru ligy. Po dohodě jeho a trenéra musí nejprve dotrénovat ty objemy, které ostatní hráči absolvovali. Jovovič je specifický hráč, pro oko diváka v domácích zápasech mohl rozhodnout, jde mu to líp dopředu než dozadu. Až bude fit, tak ho na hřišti zase uvidíte. (Pelta)

2. Jak je trenér spokojený s přípravou s novým kolektivem. Jak plánuje pracovat s rotací týmu? Jako fanoušci jsme sledovali, že předchozí dva trenéři ji nevyužívali. Trenér Rada byl zastáncem spíše stabilní jedenáctky, ve které se někdy změnil jeden post. A trenér Horejš byl příznivcem stabilní sestavy.

Podmínky pro přípravu jsme měli velice dobré. My, trenéři, jsme s ní spokojení. V Itálii se nám už trochu sestava formovala. Poznával jsem nové hráče, je s nimi potřeba pracovat. Máme mladé hráče, ale šikovné. Musíme je do kádru co nejdříve zabudovat. Věříme, že na sezónu budeme připravení dobře. Vstup do soutěže bude velice těžký, ale bereme to tak a musíme se s tím vypořádat. (Látal)

3. Obrana a útok už jsou teď stabilní, jak to bude se zálohou? Je tam deset hráčů.

Máme velice dobře obsazené křídlové pozice, hráči tam jsou zdvojení. Tam máme nadstandardní podmínky. O vhodných hráčích mě informovali asistenti, kteří je znají. Musíme teď brát sezónu od nuly, zapomenout na hráče, kteří nebojovali. Jsme na začátku. Já mám rád agresivní hru. Věřím, že nám ve středové linii pomůžou Považanec, kapitán Hübschman, Kratochvíl, Houska po nemoci ještě potřebuje čas, aby dotrénoval. Jsou to kvalitní hráči.(Látal)

4. Považanec sliboval, jak bude střílet góly, jak bude rychlý. Když jsme ale pak viděli, co předvádí stavební hráč jedenáctky, tak to nám hlava nebrala…

Já ho poznávám. V přípravě nevynechal jediný trénink, poctivě všechno odtrénoval, běhal. Poslední přípravný zápas zahrál nadstandardně. Na jeho osobu je tlak, protože další hráči čekají na jeho místo, konkurence je tady velká. Když nebude podávat výkony, nebude hrát. (Látal)

5. Útoční dvojice zůstane Chramosta – Prchal?

Uvidíme. Nějaké varianty máme, zkoušeli jsme i v trojobráncovém systému. Budeme se ohlížet i na styl soupeře, na to jak na nás bude připravený. Herní styl tří a čtyřobráncový budeme měnit. (Látal)

6. Jako stálý fanoušek těžko nesu, že při nástupu na hřiště, když se hráči otočí k tribuně, začnou někteří mávat na své kamarády, známe… v této chvíli už by měli být soustředění na zápas a ne na známé na tribuně…

Povedeme je k tomu, aby se soustředili na utkání už kabině. Musí si uvědomit, že jak absolvují tréninkový cyklus, tak se jim to o víkendu v zápasu vrátí. Když ošidí tréninkový cyklus, nemůže hrát zápas. Mluvíme o tom s nimi, apelujeme na ně už v kabině. Berte hráče od nuly, jako by začínali, dejte jim šanci, třeba vám to vrátí a jejich výkony budou daleko lepší. (Látal)

7. Kdo bude kapitánem?

Máme ho tady, Tomáš Hübschman. (Látal)

8. Změní se rozměr hřiště? Máme rychlostní typy, jestli by nechtělo ho o dva metry zmenšit.

Rozměr v profesionální soutěži je daný, ten měnit nelze. Všechna hřiště jsou stejně velká. Jinak to být nemůže. Rozměr mezi čárami je všude stejný. (Martin Bergman – tiskový mluvčí)

9. Myslíte, že v únoru tři zápasy doma, když tady bude metr sněhu a mínus dvacet, nový kádr ustojí?

To nemůže nikdo plánovat. Můžeme si přát, že budeme mít štěstí. A když terén nebude způsobilý, tak budeme zápas odkládat. Ale dneska už nejsou tak silné zimy jako bývaly. (Pelta)

1O. Mají hráči speciální jídelníček? Jak dodržují životosprávu?

Každý dodržuje životosprávu podle sebe. Každý je zodpovědný za svůj jídelníček. Ne všichni to plní a jsou v tom poctiví. Když jsme na soustředění, tak je daný. Do Boleslavi jedeme o den dříve, i tam ho budeme mít připravený. Někdo si do „mekáče“ taky rád zajde, ale každý by měl vědět, co a jak mu vyhovuje nebo škodí. Po zápase si každý trochu uleví, ale tři, čtyři dny před utkáním už by měl zase na svoji stravu myslet. (Látal)

11. Jaká je teď situace v kabině? Býval problém Kubista - Horejš, to se potvrdilo. V rozhovoru to samé potvrdil také Pleštil.

Taková situace byla dřív. Kubista odešel, Pleštil později také. Nějaké problémy s trenérem měli, teď nic takového v kabině neregistruji. Noví se teď rozkoukávají, potřebují čas nejen na hřišti, ale vůbec. Myslím, že to zvládají velice dobře a že nemají v týmu žádný problém, zapadli v době přípravy velice dobře. Teď přijdou zápasy, těžké období soutěže, můžou to ovlivnit výsledky a výkony na hřišti. Může něco přijít, ale doufám, že ne a že tým bude táhnout za jeden provaz a bojovat o to, co všichni chceme. (Hübschman)

12. Sparta výhodně prodala Čvančaru. Měl z toho Jablonec také nějaké procento?

Neměli jsme z toho žádná procenta, protože jsme ho prodávali v tísni, když mu končila smlouva. Ale jsem rád, že tento hráč prošel Jabloncem a teď dokázal tak veliké angažmá. Je to pro nás odměna. To je důkaz, že jsme tady měli dobré tipy na kvalitní hráče Procenta nejsou tak důležitá. Není to jen o penězích. To, že máme dnes dobré hráče ze Sparty na hostování a Drchala na přestup svědčí o tom, že máme se Spartou nadstandardní vztahy. Je to tedy také o vztazích na úrovni sportovního vedení. (Pelta)

13. Budete drsnější trenér nebo lidový, hodný jako Horejš? Občas je asi dobré udělat trochu rachot.

Někdy je rachot dobrý, někdy ne. Na každého hráče to působí jinak. Jsem tady měsíc, mám z Jablonce dobrý pocit, kluci pracovali v přípravě kvalitně. Všechno ukážou až zápasy. Máme kvalitní posily, jsem rád, že tady jsou dva noví stopeři, o které jsem stál. Věřím, že se nám to vrátí. (Látal)

14. Dresy zůstávají stejné?

Nezůstávají. Hráči už mají za s sebou focení, brzy je uvidíte na webu, na plakátě atd. Přibyl nám na nich jeden sponzor. (Bergman). Samozřejmě, když se nám podaří získat většího partnera, tak plnění musí odpovídat výši jeho investice do klubu a musí být jeho logo na dresu. Je dobře, že nám sponzoři neubývají, naopak, někdo z těch větších nám přibyl. Aby mohli všichni noví hráči do Jablonce přijít, navýšily se i výdaje. A na to, jakou procházíme dobou, musím říct, že jsme pro kvalitu týmu a výběr hráčů udělali maximum. Řekli jsme si jasně, koho chceme a z devadesáti procent jsme uspěli. V posledním období jsme neměli jednoduchý život co se týká provozního financování, to musíme uznat. Došlo k výpadkům, měli jsme zpoždění. Tentokrát jsme ale dokázali získat hráče do vlastnictví, nebylo to jednoduché, museli jsme jejich mateřským klubům zaplatit. Ale řekli jsme si že, když už děláme nové hřiště, uděláme i nové mužstvo a nového trenéra. A teď potřebujeme vás, fanoušky, abyste vytvořili výbornou atmosféru a zase nás to všechny bavilo. A abychom si mohli říct, že jsme malé město, ale velký klub. (Pelta)

15. Sestavu na Boleslav máte tedy už stoprocentně v hlavě?

Ještě úplně ne. (Látal)

16. Kádr už je kompletní?

Situace je taková, že bychom ještě chtěli jednoho útočníka, klasickou, velkou, silnou, dobrou devítku. Ale ta je o velké investici. Hledáme, jak někoho levně koupit a draze prodat. Ale zatím nevíme, kde máme začít. Musíme něco vymyslet. Může nastat chvíle, že se na trhu hráčů někdo objeví. Dnes je výhoda, že ve fotbalovém prostředí je přetlak hráčů. I dobří hráči jsou bez smluv. A ti postupně musí snížit ze svých požadavků. Trenér Látal je zvyklý pracovat se zahraničními hráči a to je plus. Třeba trenér Petr Rada chtěl jenom Čechy, ještě tak strpěl Slováka. Taková byl nátura, to není nic proti němu. Fotbal se ale dnes už stává internacionální. Fotbalový svět je jiný. Jestli chceme udržet trend a kvalitu, tak to nejsme schopní doplňovat z vlastních řad. Ještě bych chtěl jednoho hráče přivézt, ale nevím koho a odkud. Ale už teď jsme se s trenérem z devadesáti devíti procent shodli. Chtěli jsme mít hráče včas, už od začátku přípravy a to se nám povedlo, jen někteří ze Sparty za námi přijeli o něco déle. Pracujeme s tím, co máme. (Pelta)

17. Jak je to s Podzimkem, nastupoval za B tým a měl velmi dobrá čísla.

Mile překvapil v béčku jako dorostenec. Vyhodnotili jsme, že ale hned áčko by bylo nad jeho síly. Bude hrát ve Varnsdorfu druhou ligu. Tam má velkou šanci hrát. (Pelta)

18. A Rozkovec?

Rozkovec je starší hráč bez ambicí pro áčko. V béčku skončil, bude hrát za Přepeře. (Pelta)

19. Mladí kluci v kádru áčka mohou hrát také za béčko?

Ano. Máme soupisku hráčů, kteří budou prokazovat výkonnost i v B týmu. Musí si fotbalovou pozici vybojovat. (Pelta)