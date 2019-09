FL Teplice - FK Jablonec B 3: 2 (1:1)

Tepličtí v reprezentační pauze poslali do hry své rezervy hned šest hráčů z ligové soupisky, mimo jiné například Hyčku a Trubače. Oproti tomu Jablonec spoléhal na tradiční složení týmu. Skláři byli lepší, ale Vodičkovi svěřenci bojovali a šli v Dubí štěstí naproti. O vítězi zápasu nakonec rozhodovaly až střely z penaltového puntíku, náš gólman Richter sice jeden pokutový kop chytil, ale Rozkovec svou střelu neproměnil a Helm z ní trefil jen břevno. Druhý bod do tabulky si tak připsali tepličtí fotbalisté. Manažer jablonecké rezervy Adam Pelta k zápasu řekl: „„Týmy hrály slušný fotbal. My jsme dali gól po standardní situaci (Dočekal). Po naší chybě jsme ale dostali gól. Ve druhém poločase Teplice byly víc na balónu, my čekali spíš brejky a standardky.

Branky JAB: 15. Dočekal Tomáš, 86. Štěpánek Michal

Příští utkání čeká hráče FK Jablonec B také na hřišti soupeře. Tentokrát se vypraví do Zbuzan.