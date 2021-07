Jak jste vydržel tři týdny bez fotbalu?

„Vydržel. Tato sezóna byla pro všechny náročná, jak po stránce fotbalové, i privátní, především díky covidové situaci. Sezóna byla taková rozvrkočená než normální.Takže dovolenou si každý zasloužil. Příjemněji by se nám na ni odcházelo, kdybychom se kvalifikovali do nějakých předkol evropských lig nebo konfederačních. Na konci třetího týdne dovolené jsem se už ale začínal těšit na hráče a do kabiny, získal jsem zase fotbalový náboj. Když hrajete fotbal celý život, tak vám na dovolené určitě chybí.

Jste spokojený s obměnou kádru?

Odešli někteří hráči na hostování, někteří kmenoví. Mrzí nás všechny odchody, nejvíce mrzí odchod Ivana Schranze, který dal čtrnáct gólů, měl zdařilou sezónu, to je na útočníka slušný. Dobře se doplňovali s Martinem Doležalem. A nám to v konečném umístění pomohlo. Já se nerad loučím s každým hráčem. Přišli ale zase noví hráči a došlo tak k okysličení kádru, což je také důležité. Přišel Malinský z konkurenčního klubu v Liberci, ale teď byl ve Slavii. Přibyl k nám už natrvalo Jarda Zelený. Také se do týmu už zapojil Surzyn z Pardubic, mladý, nadějný hráč a ještě Vaníček na roční hostování, výměnou za Honzu Chramostu. Myslím si, že i pro fanoušky je tato obměna zajímavá. A poprvé jsme toho, že jsme Schranze vyměnili spíš za hráčskou náhradu než za ekonomickou. To jsme chtěli hlavně proto, že hrajeme předkola Evropské ligy. Nechtěli jsme mít hlavně a jedině plnou kasu, ale také i kvalitní mančaft. To prezident poprvé udělal. Chtěli jsme hráčské doplnění, ne ekonomické. Výhoda je pro nás v tom ta, že se nebudeme muset víc a dlouho sehrávat.

Co bylo pro vás stěžejní při změnách v kádru?

Klíčové pro nás byly dvě věci, aby zůstal Jarda Zelený a pokračoval Tomáš Hübschman. Tomáš je vlastně taková prodloužená ruka kabiny k nám trenérům,“ prozrazuje hlavní kouč spokojenost s mentorem kabiny Tomášem Hübschmanem, který na Střelnici letos začíná svou osmou sezonu v řadě!

Jsou to veškeré změny nebo ještě nějaké přijdou?

Ano, ještě budeme sondovat dál, hráčský trh funguje dál, ostatní kluby také teprve začínají. Budeme hledat posilu směrem dopředu. Pokud by nepřišla nějaká zranění, zase těch dalších změn ale tolik nebude.

Zapojil se do přípravy Tomáš Čvančara, který se vrátil z hostování?

Ano, je to náš kmenový hráč. Zapojil se dnes do tréninku. Uvidíme, jak se bude v přípravném procesu jevit.

Mohl by nahradit Schranze? Dovedete si představit Doležal – Čvančara?

Tam to bude těžší. Čvančara není podhrotový hráč. Neumí pracovat s prostorem tak, jako Ivan Schranz. Uvidíme. Budeme se směrem dopředu někoho získat.

Jak jste přijal los poháru?

V poháru je těžké si vybírat. Už jsme to zažili. Ale tenkrát jsme měli hodně změn a příprava byla krátká. Všechny soupeři jsou kvalitní. Pokud se dostanete do soutěže evropské ligy nebo do kontinentální, musí tam zákonitě být týmy, kterou jsou v lize, ve všech ligách, do pátého šestého místa. Tam asi lehký soupeř není. My se budeme snažit, abychom se někam proklestili, do evropské nebo do kontinentální ligy. A týmy, na které bychom narazili, budí respekt. Ale hrát se dá s každým.

Je největší změna to, že se kádr z větší části tentokrát podařilo udržet?

Ano, to určitě. Měla by to pro nás být velká výhoda, že nebudeme měnit posty a zasahovat do toho. Když přijde nový hráč, vždycky to chvíli trvá, než se zapracuje do týmu. Lepší se zapracovává směrem dopředu, v obraně je to složitější.

Nepomyslel jste na to Chramostu ještě udržet, obzvlášť po odchodu Ivana Schranze?

Honza Chramosta má těžkou roli, dovedu se do něho vžít. Ale choval se profesionálně. Honza pochopil, že nám to s Doležalem a se Schranzem klapalo. A každý hráč chce hlavně hrát. Já nerad střídám vůbec. Honza někdy do zápasu naskočil, někdy ne. Zanechal v týmu velkou stopu, v některých zápasech nám pomohl. Mluvil jsem s ním, nabídl jsem mu, že zůstat může. Honza se rozhodl sám, chtěl víc, chce hrát, chtělo se mu dál od domova. S Bohemkou výměna dopadla, Bohemka také chtěla kádr oživit. Honza je gólovej, prostředí by mu mohlo vyhovovat. Je tam na rok na hostování. Bylo vidět, že už potřebuje hrát.

Co přinese do týmu Vaníček, který přišel z Bohemky?

Taky potřebuje nakopnout, byl na Euro, byl to reprezentant do 21 let, svoje kvality má. Je rychlostní typ, má dobrou přihrávku, dobrý výběr místa. V Bohemce taky moc nehrál. I on už se potřebuje tou změnou asi nakopnout. Kdo k nám jde, musí především sám chtít. Nikdo mu u nás místo neslibuje. Všechno bude záležet na něm. Když bude hrát dobře, bude mít smůlu někdo jiný. Pro mne je důležité, aby tito hráči, kteří přišli, aby zapadli do týmu povahově. A zatím myslím, že je to dobré. To poznáte na jednom tréninku. Jsem rád, že přišli, všichni tři už mají něco za sebou. Snad splní naše očekávání.

Splnily nové posily vaše představy?

První priorita byla, aby zůstal Jarda Zelený. Druhá, aby ještě pokračoval Tomáš Hübschman, hráči z něj mají respekt, řídí kabinu, je prodloužená ruka trenérů. Vždycky nám pomohl, když jsme ho nasadili do hry. A třetí priorita byla směrem dopředu omlazovat. Vaníček a Surzyn jsou mladí, perspektivní hráči. Zelený je v nejlepším věku. Malinský má zkušenosti. Všechno to do sebe zapadlo. Ještě potřebujeme někoho do útoku. Uvidíme, jak se vyvine situace. Teď hlavně doufám, že se nikdo nezraní.