Trenér Jablonce Petr Rada nemohl než po vysoké výhře svých svěřenců chválit.

„Jsem spokojenej, odvedli jsme kvalitní a sebevědomý výkon. Po začátku jsme převzali iniciativu a vše asi rozhodla naše druhá branka. Hráči se uklidnili, začali dobře kombinovat. Využívali jsme krajních prostorů a třetí branka do poločasu nás uklidnila. Hráče jsem upozorňoval, že to není rozhodnuté, že to chce dál aktivitu. Navázali jsme to a Teplice jsme prakticky do vážnější šance nepustili. Hráče musím za přístup i za výkon pochválit,“ pochvaloval si náš lodivod, který netušil, co s hráči udělá krátká zimní příprava.

„Soutěž jsme dohráli v dobrém rozložení, nikdo nevěděl, jak to bude. Poslední týden před startem napadlo po celé republice 20 cm sněhu a my na umělce. Na hráčích jsem ale viděl sebevědomí, potrénovali jsme, i v našich podmínkách tak, jak jsme potřebovali. Byl jsem v očekávání, ale viděl jsem na hráčích, že jsou natěšení,“ vysvětloval Rada. „Budeme dál pracovat, chtělo by to lepší počasí, ale co bychom chtěli, když je 15. ledna. Vítězství mě těší, ale bez těch lidí to stejně není ono. Doufám, že se u televize fanoušci bavili a viděli pět našich branek,“ řekl trenér.

Teplický trenér Radim Kučera byl po domácím výprasku velmi kritický. „Musím říct, že jsme hostům byli soupeřem možná tak těch prvních dvacet minut, jen do prvního gólu. Pak už jsme byli velice špatní. Byli jsme všude poslední. Na hráče apeluji, aby hráli nahoru a ne k vlastní bráně, jak tomu bylo u dvou gólů Jablonce. Celkově to byl zápas hodně o agresivitě. Jablonec sbíral míče a po gólech mu narostly křídla, byl všude dříve. Náš tým působil lekle. Štve mě, že se hráči nedokážou kousnout, trochu to zkorigovat. Celých 90. minut jsme si nevytvořili gólovou šanci. Bylo to odevzdané, alibistické a odfláknuté. Hráči si to slíznou na tréninku. Jablonec byl chytrý a účelný. V soubojích měl navrch. Na povrchu se velmi dobře pohyboval,“ konstatoval nazlobený kouč teplického týmu.