Svým prvním gólem v jabloneckém dresu nasměroval Václav Pilař zelenobílý tým za páteční výhrou na pažitu Fastavu Zlín v poměru 2:0. Po zápase na klubovém webu řekl, že může opět naplno trénovat.



Dnes povedený výkon korunovaný první trefou v jabloneckém dresu, jste zpět v plné parádě?

Jsem rád, že jsem zdravý. Trénuju a to mi pomáhá, abych byl do zápasu dobře připravený. Když jsem do Jablonce šel, na všem jsme se se všemi dohodli, jsem tu moc spokojený. Jsem rád, že jsem dnes pomohl týmu k výhře i brankou.



Situace u té branky to asi nebyla úplně jednoduchá, ale zpracování vám vyšlo ideálně.Dostal jsem skvělej balon od Hrubase (Robert Hrubý). Vyšel mi první dotek a v tom fotbale to většinou o prvním doteku je. Dal jsem si to, pak na mě vyběhl gólman, a to už jsem střílel. Přesně to vyšlo tak, jak mělo (úsměv).



Pomohlo vám vyloučení domácího Poznara před odchodem do kabin?

Určitě pomohlo, bylo to oslabení pro Zlín. Ještě na začátku druhého poločasu to nebylo ono, furt jsme měli hodně ztrát balonů a nevytvářeli jsme žádné velké příležitosti. Paradoxně jsme si možná proti jedenácti těch příležitostí víc. V šatně o poločase jsme si říkali, že musíme být trpěliví, že se nesmíme uspokojit tím, že hrajeme proti deseti. Pro hlavu je to vždycky těžké, ale výhoda to je, protože ten jeden hráč tam prostě není. Vlastně tohle byla první gólová možnost druhé půle a tu jsme hned využili, pak jsme ještě přidali druhý gól. Jsme rádi, že jsme tu výhodu jednoho hráče nakonec zvládli.



Ve Zlíně se Jablonci dlouhodobě daří, zmiňoval to trenér před zápasem?

Říkal, že tu máme dobrou bilanci a že o ní nechceme přijít. Říkal ale také, že jsme vyhráli těžkej zápas v Liberci a že by byla škoda nebodovat dál. V hlavách jsme to měli takhle nastavené.



Jste spokojeni i s předvedenou hrou na zlínské Letné?

Až na těch prvních pěti minut. Pak jsme převzali iniciativu a už hráli to, co jsme chtěli.