Jablonecká obrana „nestíhala". V závěru první půle ale přišlo nečekané. Rozhodčí nastavoval osm minut. V šesté minutě nastavení se zmocnil na půlce balonu Jovovič, rychle zatáhl k brance Slavie a za velkým vápnem vypálil přesně pod břevno domácí branky – 1 : 1. Do kabin se tak šlo za nerozhodného stavu. O poločase oba trenéři střídali, shodou okolností v kabinách zůstali oba střelci branek.

Horejš: Proč nepřivézt body třeba hned ze Slavie? S přípravou jsem spokojený

Slavia pak pokračovala ve snahách vzít si zpět vedení, vyslovené šance si však nevypracovala. Neuspěl ani Jurásek se snahou vymodlit si penaltu. Do náznaku šance se dostal i Jablonec, Ikaunieks se dostal do úniku, byl však v ofsajdu. Slavia přeci jen byla aktivnějším týmem a přišla pro ni odměna v podobě vedoucí branky v 65. minutě. Střídající Mick Van Buren, který těsně před tím přišel na hřiště, napřáhl z dálky a trefil přesně k tyči jablonecké branky. A stejný hráč o dvě minuty později poslal přesnou náhrou do šance Lingra a ten propasíroval balon do branky hostí potřetí.

Domácí po vstřelených brankách zklidnili hru, drželi balon na svých kopačkách a hosty k ničemu nepouštěli. A přidali další branku na 4 : 1. Tím to ale nekončilo. Nejprve Jurásek nevyužil dvě velké šance, aby pak po chybě obrany Jablonce získal balon a po kličce brankáři Surovčíkovi přidal pátý gól! Jablonečtí si tak z Prahy vezou řádný výprask. Naděje na možný bodový zisk byly opravdu liché. A starosti s bojem o záchranu nemizí, naopak.

Jablonecký kouč David Horejš řešil problémy se sestavou před zápasem v Edenu i během něj. „V týdnu nám vypadl stoper Martinec, ale trápila nás i nějaká viróza, najednou nebyl ani Houska a Polidar. Ani Vlado Jovović na tom nebyl úplně dobře, ale šel do toho aspoň na poločas. Dobře se mu ale nedýchalo, po poločase už jsme to riskovat nechtěli. Konečný výsledek je pro nás ale hodně nepříjemný. Připravovali jsme se na to, že budeme chtít být i na Slavii nebezpeční směrem dopředu a nějakých šedesát minut se nám to i dařilo. Slavia do zápasu dobře vstoupila, měla převahu, přišel první gól. Pak jsme byli docela nebezpeční především ze strany Jovoviće. Hráli jsme ke konci půle dobře a povedlo se nám vyrovnat po krásné akci právě Jovoviće. Pak už musel střídat a tam se to lámalo. My jsme to drželi, ale už jsme nebyli nebezpeční dopředu. Slavia si vytvořila tlak a po fatálních chybách jsme inkasovali góly. Slavia poslala do hry z lavičky další hráče a tím to rozhodla. Ohromně jim pomohli, hlavně Van Buren tam vnesl ohromnou kvalitu.

Kouč Slavie Praha Jindřich Trpišovský byl s konečným výsledkem a posunem svého týmu na první příčku tabulky velmi spokojený. „Jsme rádi za vysoké vítězství. Většinou se teď trochu v těch prvních zápasech trápíme. Výsledkově jsme to ale zvládli a dali nakonec pět gólů a měli i další šance. V první půli jsme tam ale měli hluchou pasáž, kdy soupeř sbíral odražené míče a po levé straně byl pro nás velmi nebezpečný, hodně nás zlobil Jovović. I z toho přišlo vyrovnání na 1:1. V přechodové fázi jsme měli hodně ztrát. Hodně nám ale pomohli střídající hráči. Byli jsme dnes hodně kvalitní v pokutovém území. Zrychlili jsme a rázem se změnila i energie na stadionu. Dostali jsme se do tlaku, přišly dva rychlé góly v síti soupeře a pak už jsme ten zápas v klidu dohráli."

SK Slavia Praha - FK Jablonec 5 : 1 (1 : 1)

Branky: 12. Jurečka, 65. Van Buren (Olayinka), 67. Lingr (Van Buren), 76. M. Jurásek (Olayinka), 85. M. Jurásek – 45+6. Jovović (D. Souček)

SK Slavia Praha: O. Kolář – Schranz (46. Douděra), Ousou, Santos, D. Jurásek – Hromada, P. Ševčík – Jurečka (46. M. Jurásek), Lingr (72. Provod), Olayinka (80. Ewerton) – Tecl (C) (61. Van Buren).

FK Jablonec: Surovčík – Surzyn, Král, Akpudje, D. Souček – Šulc, Považanec (C), Jovović (46. Pleštil), Kratochvíl, Černák (80. Patrák) – Ikaunieks (68. Chramosta).

Rozhodčí: Černý – Nádvorník, Machač (Opočenský) , Diváci: 13 742