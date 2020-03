Jablonec n.N. - V dalším zápase FORTUNA: LIGY jablonečtí hráči podlehli Plzni 1:2. Ve druhé půli ji ale přehrávali. Chybělo jen proměnit jednu z mnoha šancí.

Jediný gól dal Pleštil | Foto: fkjablonec.cz

Šlágr dalšího kola FORTUNA: LIGY mezi Jabloncem a Plzní dopadl vítězně pro hosty (1:2). „Viděli jsme, že s Plzní můžeme hrát, tak jsme do toho vlítli,“ řekl po zápase střelec prvního ligového gólu Dominik Pleštil

Po dobré zimní přípravě jste onemocněl a dneska jste poprvé nastoupil v základu. Jak jste se na hřišti cítil?

Cítil jsem se docela dobře, ale můj výkon v první půli nebyl vůbec dobrý. Na druhé straně jsem rád, že jsem mančaftu pomohl hned na začátku druhé půle gólem a musím říct, že jsem se po něm cítil určitě líp. Takže spokojený se svým výkonem moc nejsem.

Při gólu jste tam šel dobře na zadní tyč a dal to tam.

Jo, jo, trenér na nás chce, abychom to takhle na zadní tyči zavírali.

Můžete říct ještě něco k tomu gólu?

Přišel centr a já jsem očekával, že to tam půjde, tak jsem tam běžel. Propadlo to tam a jsem rád, že jsem to trefil.

Výkon mužstva byl v druhé půli lepší než v první. V čem to bylo?

Nevím… I v Ostravě jsme v první půli nehráli dobře a dneska výkon taky nebyl optimální. Přitom jsme měli dvě velké šance, které jsme měli dát. Druhé půle máme zatím lepší, proč, to nevím.

Byla o poločase nějaká bouřka v šatně?

Ani ne. Spíš jsme si řekli, že už nemáme co ztratit a že do toho dáme úplně všechno. To se stalo a diváci asi sami viděli, že moc nescházelo k vyrovnání. Viděli jsme, že s Plzní můžeme hrát, tak jsme do toho vlítli. Škoda jen, že nepřišel vyrovnávací gól, šancí bylo dost.

Co říct ke gólům ve vaší síti?

Byly laciné. Při prvním gólu jsem šel pozdě do souboje s Limburským. Pak se míč dostal k Čermákovi, nevystoupili jsme proti němu, a že tam zapadne takováhle střela, to byla spíš smůla pro nás. Při druhém gólu tam ve vápně byla mela a někdo patičkou našel volného Bogeula. Škoda, že jsme balon nedokázali včas odkopnout.

Na to, jak byl těžký terén, to byl dobrý fotbal.

To je pravda. Byla to válka, ale byly tam i hezké akce a dobré herní kombinace.

Neuvažovalo se o tom, že by se zápas vzhledem k těžkému terénu odložil?

Řešilo se to, ale my jsme si věřili a chtěli hrát. Ale ta úvaha o odložení utkání tam byla.

V posledním podzimním zápase v Boleslavi jste patřil k nejlepším hráčům. Věříte, že navážete na tenhle výkon?

Doufám. Snad to bude lepší a lepší.