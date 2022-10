I přesto se ale ukázalo, že na prvním místě tabulky jsou plzenští borci právem. A jen tak někdo, ani Jablonec, je neohrozí.

Hosté urvali další tři body a upevnili si pozici na čele FORTUNA:LIGY. Ovšem při pohledu na statistiky je jasné, že na severu Čech se hrálo vyrovnané střetnutí, které rozhodla produktivita. Zatímco Viktoria trestala, tak Jablonec byl slabý v předfinální fázi. Mužem zápasu byl rozhodně Tomáš Chorý, jenž znovu zaznamenal dvě trefy.

Plzeň ale hrou nijak neuchvátila. Pro neznalého situace byla hra obou mužstev v poli vyrovnaná. Zásadní rozdíl byl však v tom, že Viktorka dávala góly. Dala tři, ten třetí již v nastaveném čase a hráčem, který právě vystřídal. Modou Ndiaye nebyl na hřišti ani minutu,když se z hranice velkého vápna trefil přesně k tyči domácí branky. Jeho projevy radosti pak musely oslovit všechny přítomné. Domácí musejí zabrat příště, i přes porážku jim ale skalní fandové v kotli po konci zápasu poděkovali.

Trenér vedoucího týmu soutěže Michal Bílek měl z další výhry v sezoně oprávněnou radost, Viktoria nenašla přemožitele ve FORTUNA:LIZE už dlouhých 33 zápasů v řadě. „Je to výborná šnůra. Je jasné, že i proto jsme v tabulce takhle vysoko. Budeme se snažit tuto sérii dál prodloužit. Je potřeba zvládat zápasy po evropských pohárech, protože tam se ukazuje síla týmu. A my to zatím zvládáme dobře. Věděli jsme, že nás dnes čeká těžké utkání. Po Bayernu k tomu ale kluci přistoupili výborně a dokázali se koncentrovat. Jsme moc rádi za tři body ze Střelnice. O tom, že jsme to utkání zvládli, se hodně zapříčinil Chorý. Je to hrotový útočník a góly se od něj očekávají. On pracuje dobře a góly jsou pro něj odměna,“ líčil trenér Viktorie.

Na chabou produktivitu žehral po porážce s Plzní jablonecký kouč David Horejš. „Porážka doma bolí. Výsledek je ale pro nás hodně krutý. Fotbal se ale hraje na góly. Plzeň nám ukázala sílu, z minima dokázala vytěžit maximum. Herně jsme hráli slušně, ale ve vápně jsme se nedokázali prosadit. Plzni stačily dvě situace, aby ten zápas rozhodla na svou stranu. Zrovna na to jsme se připravovali, ale stejně jsme z nich inkasovali. Věnovali jsme se tomu hodně, ukazovali jsme si ty situace. Ale tohle je zapříčiněno i kvalitou a sílou soupeře. Plzeň má neskutečnou kvalitu. Jen její lavička to je jiný level. Osa Plzně je neskutečně silná, ta Viktorii v současné době zdobí. Dřív to měla Slavie, teď v tom má náskok Plzeň,“ řekl Horejš a pokračoval. „Šance jsme si vypracovali třeba Chramostou. Do druhé půle jsme vstoupili hodně aktivně, pomohl nám příchod Sejka. Ale přišel druhý gól z jednoduché akce. Měli jsme nějakou územní převahu, ale nepodařilo se nám jí zúročit. Rozhodla kvalita ve vápnech. Typologicky nám chybí takový hráč jako je Chorý. Měli jsme tam dobré situace, ale nedokázali jsme je proměnit. Předtím jsme dávali branky a zápasy jsme zvládali. Třeba s Pardubicemi jsme měli uzemní převahu, ale gól jsme tam nedotlačili. Rozhoduje se ve vápnech a tam nejsme teď tak důrazní. Herně to mužstvo prošlo nějakým procesem, teď se od nás trochu odklonilo i štěstí. Navíc nám vypadlo hodně hráčů do ofenzívy a dalších variant moc nemáme,“ dodal Horejš.

U jabloneckého týmu nyní zažívá krušnější časy po vyřazení z MOL Cupu a dvou ligových porážkách, připustil, že ani jeho situace není komfortní. „Snažím se od toho oprostit. Věděli jsme, že vyřazení z poháru je průšvih. Tlak tu je, ale my se z toho musíme znovu zvednout. Už jednou jsme se z toho dostali a třikrát vyhráli. Celkově mě to mrzí. Dostali jsme se na nějakou vítěznou vlnu. Ale nemyslím si, že přišlo i nějaké uspokojení. Tabulka je ale strašně vyrovnaná. Musíme makat dál. Jedno vítězství nás může zase posunout jinam. Zápasů je ještě spousty. Není čas na nějakou paniku,“ zdůraznil jablonecký trenér.

FK Jablonec - FC Viktoria Plzeň 0:3 (0:1)

Branky: 19. Chorý (Pernica), 63. Chorý (Mosquera), 90+1. Ndiaye (Hejda)

Karty: 72. Houska (JAB), 81. Heidenreich (JAB) – 55. Kalvach (PLZ)



FK Jablonec: Hanuš – Akpudje, Heidenreich, D. Souček (55. Sejk) – Krob (C) (75. Černák), Kratochvíl, Houska, Cools – Polidar, Chramosta, Jovović.

Náhradníci: Richter – Surzyn, Štěpánek, Patrák, Považanec, Konda.

Trenér: David Horejš



FC Viktoria Plzeň: Staněk – Jemelka, Pernica, Hejda (C) – Mosquera, Kalvach, Čermák (58. Vlkanova), Bucha (88. Ndiaye), Holík – Chorý (74. Bassey), Kliment (58. Jirka).

Náhradníci: Jedlička, Tvrdoň – Dedič, Kaša, Mo. Tijani, Pilař.

Trenér: Michal Bílek



Rozhodčí: Klíma – Nádvorník, Machač