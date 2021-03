„Na mém postu hrál dlouhodobě dobře Honza Krob. Teď se nám výsledkově nedařilo, tak jsem naskočil,“ usmál 33letý odchovanec pražské Sparty.

Kubo, výhra v Opavě přišla vhod. Předtím jste ve čtyřech zápasech vybojovali jediný bod.

Máte pravdu, byl to hodně důležitý zápas. V poslední době se nám bodově nedařilo. Sice jsme hráli na půdě posledního týmu tabulky, ale byl to těžký zápas. V dnešní době může každý porazit každého. Nebyl to z naší strany tak přesvědčivý výkon, ale vyválčili jsme tři body.

Vy jste naskočil do základní sestavy po dvou měsících. Jak jste se cítil?

Naposledy to bylo proti Budějovicím, vyhráli jsme 2:1. Na mém postu pak nastupoval Honza Krob. Hrál dobře, nebyl důvod extra něco měnit. Teď se nám výsledkově nedařilo, tak jsem tam naskočil. Navíc se mi povedlo nahrát na jediný gól. Fyzicky to po delší době bylo těžší, v poslední době se špatně trénovalo díky horším terénům.

Trenér Petr Rada si pochvaloval opavský trávník. Oproti tomu jabloneckému to asi bylo lepší, ne?

To každopádně. Ve finále jsme se tam těšili. Podmínky u nás nejsou ideální, dlouhou dobu jsme trénovali na umělce. Ale když bylo třeba minus deset, byla i umělka zmrzlá, nešlo na ní skoro běhat. Bohužel s tím nic nenaděláme.

Držíte čtvrté místo, třetí Slovácko je na dostřel.

Na konci ledna se na tabulku dívalo lépe. Pak přišly čtyři zápasy, ve kterých jsme vybojovali jenom bod. Mrzí nás to. Týmy, na které jsme měli bodový polštář, se na nás dotáhly. Chceme vyhrávat, koukáme v tabulce výš. Máme na to kvalitu. Pokud bude držet zdraví, můžeme myslet klidně na druhé místo.

O víkendu jste měli hrát šlágr proti Spartě. Ta je ale v karanténě…

Každé odložení je nepříjemné, zápasy se pak nakumulují, svou roli může sehrát únava. Ale není to žádná tragédie, bereme to jako repre pauzu. Příjemné to není, lepší je pravidelný rytmus, ale relativně se na to dá zvyknout.

Celkově je to podivná sezona. Bez diváků, s pravidelným testováním.

My jsme hlavně rádi, že můžeme hrát. Je to naše práce. Fanoušci nemůžou být na stadionu, ale alespoň se na nás můžou koukat v televizi. Dodává jim to kus normálnosti, jelikož vše ostatní je zakázané. Jinak si na tu situace zvyknete. Je pravda, že některé zápasy na mě působily dojmem soustředění v Turecku. Začalo svítit sluníčko, ve stínu je zima, nejsou diváci. Nedá se nic dělat.

Letos vám bude 34. Máte ještě nějaké fotbalové ambice?

Já jsem nikdy dlouhodobě neplánoval. Je dobře, že jsem zdravý, fyzicky se cítím výborně. Důležité je, že ještě stačím mladším klukům (smích). Výhoda je, že jsem byl vždy extrémně rychlý. Sice už věkem člověk trochu té rychlosti stačí, ale pořád to jde. Cítím se dobře, fotbal mě baví. Samozřejmě člověk trochu přemýšlí, co bude, až tahle životní etapa skončí.

A už jste tedy něco vymyslel?

Rozhodně bych chtěl zúročit své zkušenosti z fotbalového prostředí. Po skončení kariéry může fotbal nabídnout hodně možností. Trenéřina mě zrovna neláká, ale pracovat v managementu by nebylo špatné.