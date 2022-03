Hostujícímu kouči Pavlu Vrbovi nebylo po skončení zápasu příliš do zpěvu, Sparta ztratila další body v boji o ligový primát. „Byl to spíše takový boj a spousta soubojů. Kombinace nebyly nejpřesnější. Měli jsme tam nějaké dvě tři situace, ale na tom terénu moc kombinovat nešlo. Ale na to se nechci vymlouvat, bylo to pro oba stejné. Jablonec hrál důsledně a silově. S něčím jsme se vyrovnali a s něčím ne. Přitom jsme začali docela dobře, ale nedáme gól, dnes třeba Peškem. Měli jsme dvě situace, kdy jsme to mohli dát na naši stranu. Jenže jsme Inkasovali, nebylo to příjemné. Alespoň jsme dokázali vyrovnat. Ale je to pro nás ztráta,“ připomněl kouč Vrba devítibodové manko na dvojici Plzeň Slavia.

„Konečný výsledek je to asi spravedlivý a odpovídá tomu, co se dělo na hřišti. Ale mrzí mě jedna věc, dostali jsme od Jablonce ve dvou zápasech čtyři góly a z toho tři góly ze standardek, to je strašně moc,“ vyčítal svým svěřencům kouč Sparty.

I jeho jablonecký protějšek Petr Rada nebyl s konečným výsledkem plně spokojen. „Převládá u mě teď zklamání. Vedli jsme a myslel jsem si, že bychom to mohli už uhrát. Sparta byla na začátku trošku živější, ale nebezpeční z toho nebylo. Snažili jsme se držet a nákopy se dostat do šancí. Ale bylo to bez šancí, až na tu šanci Sparty Peškem. V druhém poločase jsme do toho chtěli vstoupit dobře a to se nám povedlo brejkovými situacemi. Soupeře jsme do ničeho vážnějšího nepustili až na toho Čvančaru. Na tomto terénu je těžké se tam dostat kombinací. Dostali jsme se do vedení po krásném rohu Nykrína a Síla tam měl dobrý náběh. Sparta už vrhla všechno dopředu. Bohužel po standardce jsme inkasovali, nechali jsme tam trochu prostoru a hned bylo srovnáno, i když ten roh byl dobře prodloužený. Pět minut před koncem to už musíme uhrát na krev a na sílu. Tam už nemůžeme dát nikomu nic zadarmo. Hráli jsme proti Spartě, bodu si ceníme, ale kdybychom byli komplet, věřím, že bychom to asi uhráli,“ hodnotil duel jablonecký lodivod.

Hodně emocí i mezi lavičkami vzbudil zákrok Dočkala na Housku, po kterém rozhodčí tasil jen žlutou kartu. „Hlavní rozhodčí si vzal asi něco z mého projevu. V poločase mi řekl, že to vyhodnotil tak, že to nebyl faul na červenou kartu. U videa byl pan Berka, ten má sice dva metry, ale já se ho nebojím. On bydlí v Řeporyjích, přes ty já radši nejezdím, protože kdybych ho tam potkal, asi by byl problém. Rozhodčí to prostě dneska neodpískal, já to přes čtvrtého rozhodčího neviděl. Jen hráči mi říkali, že to byl faul. Nechci se k tomu už radši moc vracet,“ řekl k zákroku, po kterém museli doktoři Houskovi ještě na stadionu sešít tržnou ránu na hlavě. „Celkově máme těch zranění strašně moc. Ale máme je ze zápasů ne z tréninků. Je to pro nás kritické ale jinou variantu nemáme, používáme hodně mladé a nadějné kluky. Z těch zranění jsem už nervózní. Dnes nám Zelený dostane osmou žlutou a jedeme do Budějovic. Je to prostě špatné. Ale hráčům věřím, není to pro nás jednoduchá situace, musíme se z toho vyhrabat. Hráči se snaží bojovat, dneska jsem jim jinak nemohl vytknout ani popel. Po jednom bodu to přibývá málo,“ uzavřel středeční tiskovou konferenci Rada.