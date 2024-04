Ani další kolo FORTUNA:LIGY nepřineslo jabloneckým hráčům body. Jasně, že by potřebovali tři, ale i jedním by v současné jejich situaci nepohrdli. Opak je pravdou. Z hřiště soupeře, pro kterého byla také výhra povinností, se vrátili bez bodů, když na hřišti Olomouce prohráli 1:0.

Olomouc - Jablonec | Foto: fkjablonec.cz

První půle nabídla minimum gólových příležitostí. Více práce měl Hanuš, který musel zasahovat proti ráně Breiteho či pokusu Juliše. Na druhé straně Stoppen musel vytáhnout jeden zákrok proti parádní ráně Hübschmana. Rozhodčí v první půli udělili i červenou kartu, kterou obdržel domácí Sláma.

Sigma hrála od 28. minuty v deseti a přesto byla úspěšnější. Tři body domácím trefil střelou po zemi Chvátal. Přestože se jedná jen o těsné vítězství proti Jablonci, pro domácí hráče je velmi důležité a náležitě ho určitě oslaví. Olomoučtí tak před svými fanoušky vyhráli poprvé od října loňského roku. Naopak Jablonec si připisuje pátou porážku v řadě.

Porážka na půdě Sigmy Olomouc rozhodla dvě kola před koncem soutěže o tom, že Jablonec bude v nadstavbě ve skupině o záchranu. Co řekli trenéři Saňák a Látal po skončení zápasu na Andrově stadionu?

Domácí měli po zápase velkou radost, prolomili totiž půlroční sérii bez výhry na domácím stadionu, navíc hráli více než dvě třetiny zápasu o deseti. Velká úleva byla znát na jejich kouči Jiřím Saňákovi. „Někteří měli slzy v očích. Je to úleva pro všechny z nás. Věděl jsem, že po vyloučení si to budeme muset odbojovat. Vykolejilo nás střídání Slámy. Hodně jsme přemýšleli, jak do toho vstoupit střídáním o poločase. Dali jsme tam Šípa, chtěli jsme hrozit rychlými útoky, ale kluci to skvěle odmakali. Fanoušci tleskali, tým makal. Jablonec hrozil ze standardek, ze hry nic moc neměl. Kluci ukázali morál, podporovali jeden druhého. Takto jde odehrát i zápas, který se nevyvíjí dobře. Viděl jsem, že si všichni fandíme,“ byl spokojený lodivod Sigmy. „Vnímáme, co se okolo našeho klubu děje, rozhodně nejsme v bublině. Jako trenér se ale snažím zabývat tím, co můžu ovlivnit. Vnímal jsem po zápase potlesk tribun a tohle je přesně cesta našeho trenérského štábu,“ dodal Saňák.

Velké zklamání prožíval po zápase jablonecký kouč Radoslav Látal, jehož tým nedokázal bodovat ani proti oslabenému soupeři. „Přijeli jsme sem s úmyslem dobře bránit, vycházet z dobré obrany a hrozit brejky. K naší situaci a kádru se už nebudu vyjadřovat. Přijeli jsme bez stoperů. Vím, že není optimální mít ve středu hřiště vedle sebe Hübschmana s Houskou, ale moc jiných variant nebylo. Ze začátku nám naše strategie vcelku vycházela, navíc přišlo vyloučení a domácí šli do deseti. Do druhé půle jsme přeskupili řady a dali čtyři obránce. Jenže my nejsme schopni si vytvořit pořádné šance. Jediná větší přišla po rohu, pak tam byl ten gól z ofsajdu. Skorovat ze hry je pro nás teď problém. Nemůžeme pak pomýšlet na lepší výsledek,“ řekl trenér Jablonce a pokračoval. „Sigma hrála o všechno. Vnímám, co se tady děje, bydlím tu. Věděli jsme, že jsou v obdobně nekomfortní situaci jako my. Domácí ale pro to udělali všechno a my ne. Opět jsme inkasovali z jednoduché situace,“ zlobil se Látal.

Dvě kola před koncem základní části FORTUNA:LIGY je jasné, že Jablonec bude v nadstavbové části znovu bojovat ve skupině o záchranu. „Cíl splněn nebyl a já za to nesu samozřejmě zodpovědnost. Teď budeme mít doma Zlín, bude to zápas o šest bodů. Musíme si udělat bodový polštář a hlavně se konečně uzdravit,“ přeje si jablonecký kouč před závěrečným ligovým programem.

Sigma Olomouc – FK Jablonec 1:0 (0:0)

Branky: 74. Chvátal (Breite)

Karty: 34. Vraštil (OLO), 45+3. Fortelný (OLO) – 32. Černák (JAB), 35. Alégué (JAB) 28. Spáčil (OLO)

Držení míče: 46 % : 54 %.

Střely mimo: 6:2. Rohy: 6:12. Ofsajdy: 1:2. Fauly: 14:11.