Tak se o staronové posile FK Jablonec psalo v mediích před třemi roky. A Chramosta k tomu tedy dodal: „Koušu to těžko. Musím to zvládnout v hlavě a čekat na nějaké šance. Já musím respektovat rozhodnutí trenéra. Nic jiného mi nezbývá.“

Pod novým trenérem Davidem Horejšem se do Jablonce zase vrací.

S jakými pocity se zase vracíte do Jablonce?

Uvidíme, jak to všechno dopadne. Máme začátek sezóny, nového trenéra, který chce mít pohromadě od začátku všechny hráče. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet dál.

A s jakými pocity jste z Jablonce odcházel?

Odejít z Jablonce jsem chtěl, protože tady moje vytížení nebylo takové, jaké jsem si představoval. Šel jsem do Bohemky a tam se m to líbilo.S Bohemkou jste se zachránili i díky vám, rozhodl jste poslední zápas. Bavilo mě to a líbilo se mi tam, i když sezóna byla náročná. Ale kvalita toho týmu určitě neodpovídala tomu, kde jsme hráli. Na tým padla nějaká deka. Na konci sezóny se ale ukázala síla a jednotnost týmu, klubu a fanoušků.Byli jste hodně pod tlakem díky tomu, že se nedařilo?Určitě. Byly to hodně nepříjemné pocity. Já jsem vždycky zatím hrál nahoře v tabulce. Toto byla úplně jiná situace, tým to zocelilo a bylo to pro nás velké ponaučení do další sezóny, protože určitě nechceme, aby se situace opakovala.

Bohemka má velký kotel fanoušků, vnímal jste je při utkání?

Já určitě. Fanoušci nás podporovali, hnali nás i v době, kdy se nám nedařilo. To byli samozřejmě také nespokojení, ale to se dalo čekat. Na poslední zápasy byl „vyprodaný dům“ a my jsme tu jejich podporu na hřišti cítili. A my byli rádi, že jsme všechno zvládli.

S jakými plány přicházíte do Jablonce?

Bude záležet na další situace, uvidíme, jak to dopadne.

Na hřišti jste se setkal s Jabloncem jako protihráč, jaké to bylo?

Bylo to nepříjemné. Oba týmy měly stejně bodů. Já jako věděl, že jsem pod smlouvou jako hráč Jablonce. Celou situaci jsem sledoval. Nakonec to dopadlo dobře. Zachránily se oba týmy.

Na čem závisí, jestli v Jablonci zůstanete?

Bude záležet na klubech, jak se domluví, jak s se mnou bude trenér počítat a také na hráčích, kdo přijde a kdo ne, protože týmy se teď všude teprve tvoří. Myslím, že než pojedeme za tři týdny na soustředění, tak už by mohlo být jasno.

A vy byste se chtěl zase vrátit do Jablonce?

Mám tady smlouvu ještě na rok. Bohemka by mě asi musela koupit. Bude záležet, jak se dohodnou kluby.Kdyby v Jablonci zůstal tenér Petr Rada, tak byste asi jasno měl, kam chcete jít nebo ne?To ano. Ale teď je tady nový trenér, mohlo by to být jiné.