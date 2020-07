„Přestup do Jablonce je pro mě určitě výzva, protože se pohybuje každoročně v horních patrech tabulky a prohání ty největší favority, když to tak řeknu. To mě láká a motivuje. Věřím, že svými výkony přispěji k tomu, aby to tak bylo i nadále,“ řekl Podaný, který uplynulou sezonu strávil po sestupu Dukly do druhé ligy v týmu Bohemians Praha 1905.

Severočechy už dříve posílili Václav Pilař, Robert Hrubý a Ivan Schranz. V kabině se objevil také ofenzivní Tomáš Ladra z Mladé Boleslavi, jehož působení v Jablonci se nyní finalizuje. Klub ještě stojí o služby stopera Jakuba Martince z Hradce Králové, jednání o jeho příchodu probíhají.

Jakub Jugas a Jan Matoušek odchází do Liberce. Smlouva skončila Tomáši Pilíkovi a Jaroslav Peřina si hledá hostování. Adam Richter a Dominik Breda by měli hostovat ve Varnsdorfu. David Breda se po konci hostování ve Varnsdorfu do Jablonce nevrátí. Davis Ikaunieks míří na další hostování.

„Přišli i noví hráči, někteří ještě nejsou vyloženě dotažení. Ale myslím si, že by to do pár dnů mělo být hotové. Z hráčů, co u nás hostovali, se asi nikdo nevrátí, možná jeden. Nějaká obměna kádru bude, takže tým bude mít novou tvář. Hlavně chci, aby byli všichni zdraví a abychom se dali do kupy. Máme za sebou první den, tak uvidíme, jak zapadnou noví hráči, ale jsou to zkušení fotbalisté, takže věřím, že by to mělo fungovat,“ uvedl na klubovém webu kouč Petr Rada.